Георгий Джикия: «Много матчей? Тяжело, но в этом тоже есть свой кайф»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия после победы над ЦСКА (2:1) в 6-м туре РПЛ прокомментировал остановку матча из-за задымления, а так же ответил на вопрос об агрессивном прессинге ЦСКА в первом тайме.

— Пауза из-за дыма. Показалось, что вы лучше к ней приспособились.

— Даже не знаю. Такое бывает на дерби — эпизод в матче, не так критично.

— Не удивило, что ЦСКА так агрессивно начал прессинговать в первом тайме.

— Согласен, что в первом тайме они доминировали и владение было на их стороне, но это футбол. Самое главное, что мы выдержали, но, повторюсь, в перерыве сделали корректировки, начали действовать более эффективно.

— Согласитесь с Зелимханом, что четыре игры за десять дней — тяжеловато?

— Зелимхан? Ну ему в первый раз такое, я все-таки с этим уже сталкивался. Понятно, что тяжело, но в этом тоже есть свой кайф. Хорошо, что есть столько матчей — в чемпионате России, в Лиге Европы. (Константин Колмаков)