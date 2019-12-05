Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о том, что нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба заключил новый контракт с клубом. Издание «Спорт день за днем» сообщило, что Дзюба подписал соглашение с клубом из Санкт-Петербурга по схеме «2+1» и будет получать 3,6 миллиона евро в год.

— Я уже говорил, что мы сообщим о подписании контракта в нужное время и в нужном месте, поэтому без комментариев, — сказал Медведев.

— Получается, что информация о том, что Дзюба подписал контракт по схеме «2+1» и что он будет получать 3,6 млн евро в год, не соответствует действительности?

— Не соответствует. Это гадание на кофейной гуще.

Текущий контракт Артема Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2020 года. В сезоне 2019/20 Дзюба забил 12 мячей и отдал 11 голевых передач в 24 матчах в составе сине-бело-голубых. (Иван Торопцев)

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