Газизов рассказал о состоянии прооперированного нападающего «Уфы» Жамалетдинова

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал «СЭ» о самочувствии нападающего Тимура Жамалетдинова после успешной операции на колене.

«Жамалетдинов нормально себя чувствует. Мы думали, что будет хуже. На самом деле всё лучше, чем ожидали. Очень благоприятный исход. Ему провели операцию на колене. Через 6-7 недель он может приступить к тренировочным занятиям. Вернуться в состав до Нового года? Думаю, вряд ли. Тренироваться должен, это да. Характер травмы? С коленом проблемы», — сказал Газизов «СЭ».

Ранее, 13 октября, в «Уфе» сообщили, что 24-летний форвард был успешно прооперирован в Мюнхене.

В текущем сезоне Тимур Жамалетдинов провел 5 матчей в составе уфимской команды и не отличился результативными действиями.