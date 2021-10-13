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Форвард «Уфы» Жамалетдинов перенес операцию в Мюнхене

13:29
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Нападающий «Уфы» Тимур Жамалетдинов перенес операцию в Мюнхене, сообщает пресс-служба уфимцев.

24-летний россиянин не выходил на поле из-за травмы с августа нынешнего года.

В сезоне-2021/22 Жамалетдинов принял участие в 5 матчах «Уфы», на его счету 1 результативная передача.

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Иван Торопцев все материалы автора

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