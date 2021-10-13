Форвард «Уфы» Жамалетдинов перенес операцию в Мюнхене

Нападающий «Уфы» Тимур Жамалетдинов перенес операцию в Мюнхене, сообщает пресс-служба уфимцев.

24-летний россиянин не выходил на поле из-за травмы с августа нынешнего года.

Тимур Жамалетдинов успешно прооперирован в Мюнхене ??



Желаем Жаме здоровья и ждём в строю! ?? pic.twitter.com/eOrInGLrNK — ФК УФА (@UfaFc) October 13, 2021

В сезоне-2021/22 Жамалетдинов принял участие в 5 матчах «Уфы», на его счету 1 результативная передача.