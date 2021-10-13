Форвард «Уфы» Жамалетдинов перенес операцию в Мюнхене
13:29
Нападающий «Уфы» Тимур Жамалетдинов перенес операцию в Мюнхене, сообщает пресс-служба уфимцев.
24-летний россиянин не выходил на поле из-за травмы с августа нынешнего года.
Тимур Жамалетдинов успешно прооперирован в Мюнхене ??— ФК УФА (@UfaFc) October 13, 2021
Желаем Жаме здоровья и ждём в строю! ?? pic.twitter.com/eOrInGLrNK
В сезоне-2021/22 Жамалетдинов принял участие в 5 матчах «Уфы», на его счету 1 результативная передача.
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 11-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Динамо», «Рубин» — «Локомотив» и другие игры, новости и обзоры
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