Газизов рассказал о проблемах с финансированием «Уфы»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал «СЭ» о финансовых проблемах клуба.

— Какое сейчас финансовое положение у «Уфы»?

— Клуб пока находится в нормальном состоянии. Пока все, как было раньше. Подушка безопасности у нас есть. Она и была у «Уфы». Мы примерно полтора года живем в подобных условиях. Для нас это не ново, поэтому мы ищем новых игроков, которых будем развивать. И если так пойдёт дальше, то при любой возможности будем их продавать. Бюджет надо пополнять. Самое главное, чтобы клуб всегда был на плаву.

— Помогло ли переименование стадиона решить финансовую проблему?

— Мы договорились о хорошем контракте со спонсором, который затрагивает название стадиона. Это большой трехлетний контракт. Мы сделали это первыми, и я уверен, что клубы будут за нами повторять. Да, какую-то финансовую задачу это решает. Это большая помощь для нас. Но это только первые шаги. Естественно, мы будем и дальше работать для привлечения спонсоров. Работы еще очень много.

— Была информация, что вы должны были встретиться с главой Республики. Как все прошло?

— Мы должны были встретиться с главой Республики, но не получилось. Я встретился с главой администрации Александром Сидякиным. Мы находимся в диалоге. У меня нет сомнений, что все у нас получится.

В сезоне-2020/21 «Уфа» заняла 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.