«Ахмат» подал в суд на компанию Google

«Ахмат» подал иск к корпорации Google, следует из картотеки арбитражных дел. Причиной обращения в суд стало блокирование официального канала клуба на YouTube.

Он был заблокирован в начале года из-за того, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров и юридические лица, связанные с ним, попали под санкции США.

Теперь «Ахмат» требует восстановить их аккаунт. При этом третьим лицом в иске выступает Роскомнадзор.

Напомним, что клуб «Ахмат» входит в число активов Кадырова.