«Ахмат» подал в суд на компанию Google
13:27
«Ахмат» подал иск к корпорации Google, следует из картотеки арбитражных дел. Причиной обращения в суд стало блокирование официального канала клуба на YouTube.
Он был заблокирован в начале года из-за того, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров и юридические лица, связанные с ним, попали под санкции США.
Теперь «Ахмат» требует восстановить их аккаунт. При этом третьим лицом в иске выступает Роскомнадзор.
Напомним, что клуб «Ахмат» входит в число активов Кадырова.
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