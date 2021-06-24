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«Ахмат» подал в суд на компанию Google

13:27
Эмблема «Ахмата».
Эмблема «Ахмата».
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«Ахмат» подал иск к корпорации Google, следует из картотеки арбитражных дел. Причиной обращения в суд стало блокирование официального канала клуба на YouTube.

Он был заблокирован в начале года из-за того, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров и юридические лица, связанные с ним, попали под санкции США.

Теперь «Ахмат» требует восстановить их аккаунт. При этом третьим лицом в иске выступает Роскомнадзор.

Напомним, что клуб «Ахмат» входит в число активов Кадырова.

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