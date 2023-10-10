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Сегодня, 19:21

Гатагов поделился мнением о перспективах Черчесова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Локомотива» и «Спартака», а ныне президент медиафутбольного клуба FC BUS Сослан Гатагов поделился мнением о перспективах Станислава Черчесова.

«Когда тренер такого уровня с такими регалиями, побывавший в разных чемпионатах и добившийся везде успехов, за него говорит его результат. Что касается тренерского штаба — это две разные опции. Со штабом или нет. Штаб — это твоя команда, которая реализовывает твою концепцию внутри команды. Каждый из специалистов отвечает за свои зоны. Например, Ромащенко — за тактику, аналитику самой игры. Тренер вратарей — по голкиперам. Каждый специалист координирует свою зону. Даже в реалиях современного футбола на примере Гвардиолы или Клоппа— у них большой штаб. Главный тренер — последняя инстанция по составу, кому и как играть и так далее. Он делегирует все. Станислав Саламович — не исключение. В Польше у него был успех, со сборной прекрасная работа штаба, и в «Ференцвароше», — приводит слова Гатагова Legalbet.

Под руководством специалиста сборная России дошла до 1/4 финала на чемпионате мира-2018.

Черчесов возглавлял «Ференцварош» с 20 декабря 2021 по 19 июля 2023 года. Российский специалист был отправлен в отставку после поражения от «Клаксвика» (0:3) в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Источник: https://legalbet.ru/news/gatagov-o-budushem-cherchesova-kazhdij-klub-dolzhen/
Станислав Черчесов
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
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