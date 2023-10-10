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Сегодня, 18:05

Мостовой о восстановлении после травмы: «Со среды начинаю работать в общей группе»

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
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Андрей Мостовой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о своем восстановлении после травмы.

«Это был тяжелый жизненный период, первый раз была такая длительная травма, потом восстановление. Сейчас уже все хорошо, тренируюсь, может быть, был готов и к поездке в Сочи, но вместе с тренерским штабом и врачами решили, что лучше остаться и не рисковать. Со среды начинаю работать в общей группе и в Казахстан, на игру с «Кайратом», думаю, тоже поеду», — приводит слова футболиста пресс-служба клуба.

25-летний россиянин получил травму в товарищеском матче против «Сепахана» 7 сентября. В текущем сезоне полузащитник провел 6 матчей и не отметился результативными действиями.

«Зенит» проведет товарищеский матч с «Кайратом» 14 октября в Алма-Ате.

Источник: ФК Зенит
Андрей Мостовой
РПЛ
ФК Зенит
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Мостовой о продлении контракта с «Зенитом»: «Хочется каждый год побеждать в чемпионате»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

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