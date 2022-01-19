Галицкий поддержал возможные реформы в РПЛ

Владелец и президент футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий заявил, что положительно относится к возможным реформам РПЛ.

«Я поддерживаю, что руководители РФС смотрят в сторону реформ. Они хотят поменять футбол в лучшую сторону. Мы видим это по судейству, по деньгам внутри чемпионата. Но, как по мне, ничего лучше гладкого чемпионата не придумали. Каждый играет с каждым. Это не вопрос формулы. А в другом. Каждый провинциальный клуб хочет видеть «Спартак». Это вопрос традиций, которые сильны в футболе.

Я за то, чтобы было больше игр через большее количество команд. Глубоко убежден, что первые две команды из ФНЛ вряд ли будут слабее команд, которые находятся в подвале таблицы РПЛ. В России команды из низа таблицы отнимают огромное количество очков. Больше, чем в чемпионатах топ-5. Я за расширение, но за гладкий чемпионат», — заявил Галицкий в эфире «Матч Премьер».

Ранее голландская компания Hypercube и РФС разработали несколько схем реформирования национального чемпионата и, в частности, РПЛ. Приоритетным стал сценарий с названием «Юпитер 16», он предусматривает увеличение количества матчей в национальном первенстве с 30 до 34 и изменение системы его проведения на так называемую швейцарскую. При такой системе сильные команды играют с сильными, а слабые — со слабыми, но положение клубов может меняться в зависимости от результатов. Клубы РПЛ пока не приняли решение по возможным реформам.