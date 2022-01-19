Сергей Галицкий: «Финансовый fair play — это худшее, что могло случиться с футболом»

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий выступил против финансового fair play.

— Геркус говорил, что «Краснодар» просто играется и не ставит себе задачу на результат. Вас беспокоит отсутствие титула?

— У меня нет задачи кого-то переубеждать. Может, у Геркуса много свободного времени. Он часто негативно о нас отзывается, но это его право. Финансовый fair play нас разделил на классы. fair play — это худшее, что могло случиться с футболом. Эта история должна быть на поле, а не так, как оно есть. С «Зенитом» сложно конкурировать. Мы хотим получать более высокие места через игру.

Геркус сам был генеральным директором — если ты покупаешь кого-то дорогого, то другого игрока ты должен купить подешевле, чтобы оставаться в бюджете. Не все трансферы у нас получаются одинаковые. Я очень доволен трансферной кампанией «Краснодара». Мы ошибаемся, как и все живые люди. Но ошибок при иностранных футболистах у нас минимальное количество.

— «Краснодар» никого не продает. Это для вас проблема?

— Нет, это не проблема. Для достижения высоких мест нужно иметь профессиональных, взрослых, статусных футболистов и свою молодежь. «Краснодар» не настроен на продажу футболистов, а наоборот. Мы хотим, чтобы лучшие футболисты оставались у нас. Вы прекрасно понимаете, что сейчас Матвей Сафонов будет продан в кратчайшее время. Ну и что? У нас не базар, а мы не торговая компания. Мы хотим, чтобы наши болельщики получали удовольствие от футбола. Чтобы они гордились фактом, что Матвей Сафонов из Краснодара, — сказал Галицкий в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 29 очками в 18 матчах.