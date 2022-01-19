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Сегодня, 21:25

Сергей Галицкий: «Финансовый fair play — это худшее, что могло случиться с футболом»

Артем Бухаев
Корреспондент

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий выступил против финансового fair play.

— Геркус говорил, что «Краснодар» просто играется и не ставит себе задачу на результат. Вас беспокоит отсутствие титула?

— У меня нет задачи кого-то переубеждать. Может, у Геркуса много свободного времени. Он часто негативно о нас отзывается, но это его право. Финансовый fair play нас разделил на классы. fair play — это худшее, что могло случиться с футболом. Эта история должна быть на поле, а не так, как оно есть. С «Зенитом» сложно конкурировать. Мы хотим получать более высокие места через игру.

Геркус сам был генеральным директором — если ты покупаешь кого-то дорогого, то другого игрока ты должен купить подешевле, чтобы оставаться в бюджете. Не все трансферы у нас получаются одинаковые. Я очень доволен трансферной кампанией «Краснодара». Мы ошибаемся, как и все живые люди. Но ошибок при иностранных футболистах у нас минимальное количество.

— «Краснодар» никого не продает. Это для вас проблема?

— Нет, это не проблема. Для достижения высоких мест нужно иметь профессиональных, взрослых, статусных футболистов и свою молодежь. «Краснодар» не настроен на продажу футболистов, а наоборот. Мы хотим, чтобы лучшие футболисты оставались у нас. Вы прекрасно понимаете, что сейчас Матвей Сафонов будет продан в кратчайшее время. Ну и что? У нас не базар, а мы не торговая компания. Мы хотим, чтобы наши болельщики получали удовольствие от футбола. Чтобы они гордились фактом, что Матвей Сафонов из Краснодара, — сказал Галицкий в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 29 очками в 18 матчах.

ФК Краснодар
Сергей Галицкий
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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