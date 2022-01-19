Галицкий: «Чтобы стать чемпионами, «Краснодару» иметь такой же бюджет, как у «Зенита»

Владелец и президент футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий рассказал, при каких условиях клуб сможет претендовать на чемпионский титул.

— Что надо сделать «Краснодару», чтобы стать чемпионом?

— Нам надо позволить иметь такой же бюджет, как «Зениту». Чудес не бывает. Я не видел, чтобы «ПСЖ» занимало последнее место в чемпионате. Худшее, что придумали финансовый fair play. Мы не можем себе позволить иметь бюджет равный другим клубам. Это очень странная вещь. Я уже говорил, что мы можем никогда и не стать чемпионами. Нахождение в футболе — это максимальная радость. Мы хотим выиграть кубок, стать чемпионами. Но, может быть, в моей жизни этого не случится. Это все равно будет лучшее время, которое я провожу. Это любимая наша игра.

Почему я говорю все время про стиль? Мы же на Цое воспитаны. Нам не нужна победа любой ценой. Отстоятся вдесятером, отбиться, а иначе это не футбольный клуб — это, может, для Геркуса так. Но есть и другие футбольные клубы. Может, он не на песнях Цоя воспитан. И я уважаю его право думать по-другому. Мы такие. Есть игры, в которых надо отстоять. Может, одна в сезоне. Но ради чего ты выходишь на поле? Пяткой сыграть классно, забить со стандарта. Ради этого мы и играем. А не ради автобуса. Все люди разные. Люди вокруг меня думают так же, как и я, — заявил Галицкий в эфире «Матч Премьер».