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Сегодня, 21:32

Галицкий: «Чтобы стать чемпионами, «Краснодару» иметь такой же бюджет, как у «Зенита»

Артем Бухаев
Корреспондент

Владелец и президент футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий рассказал, при каких условиях клуб сможет претендовать на чемпионский титул.

— Что надо сделать «Краснодару», чтобы стать чемпионом?

— Нам надо позволить иметь такой же бюджет, как «Зениту». Чудес не бывает. Я не видел, чтобы «ПСЖ» занимало последнее место в чемпионате. Худшее, что придумали финансовый fair play. Мы не можем себе позволить иметь бюджет равный другим клубам. Это очень странная вещь. Я уже говорил, что мы можем никогда и не стать чемпионами. Нахождение в футболе — это максимальная радость. Мы хотим выиграть кубок, стать чемпионами. Но, может быть, в моей жизни этого не случится. Это все равно будет лучшее время, которое я провожу. Это любимая наша игра.

Почему я говорю все время про стиль? Мы же на Цое воспитаны. Нам не нужна победа любой ценой. Отстоятся вдесятером, отбиться, а иначе это не футбольный клуб — это, может, для Геркуса так. Но есть и другие футбольные клубы. Может, он не на песнях Цоя воспитан. И я уважаю его право думать по-другому. Мы такие. Есть игры, в которых надо отстоять. Может, одна в сезоне. Но ради чего ты выходишь на поле? Пяткой сыграть классно, забить со стандарта. Ради этого мы и играем. А не ради автобуса. Все люди разные. Люди вокруг меня думают так же, как и я, — заявил Галицкий в эфире «Матч Премьер».

ФК Краснодар
Сергей Галицкий
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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