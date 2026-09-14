Зверев и Андреева сохранили шансы стать первыми ракетками мира. Но более весомые шансы — у Александра

Концовка сезона в теннисе готовит новые сюрпризы.

Четвертый и последний в сезоне турнир «Большого шлема», US Open, в этом году принес серьезные изменения в рейтинге. Точнее говоря, с количественной точки зрения перестановок внутри топ-10 произошло не слишком много, но они очень важные. В женском туре сменилась первая ракетка мира — Елена Рыбакина сместила с вершины Арину Соболенко. В мужском пока лидером остается Янник Синнер, но Александр Зверев уже поднялся на первую строчку в Чемпионской гонке (по очкам со старта сезона-2026) и к концу года вполне может стать лучшим и в главном рейтинге. Давайте обсудим рейтинговые расклады подробнее.

Сбывшаяся мечта Рыбакиной

Перед стартом US Open Елена отставала от Арины на 434 очка, однако находилась в выигрышном положении в связи с их прошлогодними результатами на этом турнире. Соболенко защищала здесь титул, а вместе с ним 2000 баллов, в то время как у Рыбакиной «сгорали» всего 240 очков за 1/8 финала, то есть четвертый круг. Представительнице Казахстана достаточно было дойти в Нью-Йорке до полуфинальной стадии, чтобы гарантировать себе первую строчку рейтинга.

Но Елена, ранее не игравшая на US Open даже в четвертьфинале, перевыполнила план-минимум и стала чемпионкой! Таким образом, Рыбакина покорила в этом году оба хардовых «Шлема», а в финале обоих в трех сетах победила Соболенко. Ее же Елена одолела в финале Итогового чемпионата WTA-2025. Там Рыбакиной предстоит защищать 1500 очков (за три победы на групповом раунде плюс выигранные матчи в полуфинале и финале), и это главное, что ей нужно подтвердить до финиша сезона. Из более мелкого — во второй половине октября у Елены «горят» 500 очков за титул в Нинбо, перед этим — 215 очков за четвертьфинал Ухани, а сразу после Нинбо еще 195 баллов за полуфинал Токио. Довольно сомнительно, что в этом году Рыбакина будет играть турнир в столице Японии, завершающийся за неделю до старта Итогового в Индиан-Уэллсе, а вот добавить очки на крупных китайских соревнованиях она вполне может.

Конечно, первую строчку по итогам сезона Елена себе пока отнюдь не гарантировала, но благодаря победе над Ариной в финале US Open запас у нее приличный. В главном рейтинге их разделяют 2026 очков — красивое число для 2026 года. В Чемпионской гонке, позволяющей дополнительно ориентироваться в рейтинговых раскладах на концовку года, Рыбакина опережает Соболенко на 1007 баллов. Учитывая, что впереди еще два тысячника в Китае, ряд пятисотников в разных странах и Итоговый турнир, отыграть эту разницу вполне реально, но вот удастся ли Арине провести концовку сезона настолько лучше, чем Елене, — вопрос. К тому же на первом осеннем тысячнике, проходящем в Пекине, Соболенко никогда хорошо не выступала. Ее лучший результат там — четвертьфиналы в 2018, 2023 и 2024 годах, а в прошлом сезоне белоруска вообще пропустила этот турнир.

Мирра Андреева. Фото Getty Images

Небольшие шансы Мирры и «легальный чит» Носковой

Теоретически поспорить за первую строчку рейтинга могут также Джессика Пегула, Коко Гауфф и Мирра Андреева, но шансы на это в нынешнем году не очень велики. Для удобства опять же посмотрим именно на очки в Чемпионской гонке, поскольку обогнать Рыбакину до вычета у нее 1500 баллов за Итоговый-2025 фактически нереально, а к моменту, когда этот вычет случится, Чемпионская гонка и рейтинг 52 недель сравняются. У Елены сейчас 7492 очка, у Арины — 6485. Джессика идет третьей с 5825 баллами, а Коко с 5654 очками чуть-чуть опережает Мирру (5614). Таким образом, любой из них нужно до конца года набрать на 1500+ очков больше Рыбакиной. Повторимся, что вероятность есть, но низкая.

Что касается восьмерки гонки, то в нее входят еще Элина Свитолина (4809), Каролина Мухова (4400) и Линда Носкова (4234). При этом Носкова как чемпионка Уимблдона может спокойно чувствовать себя в вопросе борьбы за путевки на Итоговый турнир. Очевидно, что не только Рыбакина, но и Андреева спокойно попадут в Индиан-Уэллс, закончив сезон в топ-7 гонки, а Линда займет слот, даже если опустится в рейтинге. Действующей чемпионке турнира «Большого шлема» достаточно находиться в топ-20, чтобы сыграть на Итоговом. Такое исключение предоставляется максимум одному игроку за год, но поскольку Елене и Мирре оно не понадобится, Линда точно может на него рассчитывать. Это означает, что идущим сейчас девятой и десятой в гонке Марте Костюк (3851) и Иге Свентек (3584) нужно обгонять не только Носкову, но и Мухову или кого-то еще, чтобы квалифицироваться в Индиан-Уэллс, — словом, финишировать минимум седьмой.

Кстати, Костюк по итогам US Open, где она проиграла в четвертом круге как раз Носковой, дебютировала в топ-10. Украинская теннисистка объективно проводит отличный сезон (особенно его грунтовый отрезок) и сейчас впервые в карьере поднялась на десятую строчку. Марта вытеснила из десятки лучших Аманду Анисимову, не защитившую очки за прошлогодний финал домашнего «мейджора».

Фото Getty Images

Зверев лидирует в Чемпионской гонке и может стать первой ракеткой мира

В мужском рейтинге чемпион US Open Александр Зверев неожиданно стал вполне реальным претендентом на то, чтобы добраться и до первой строчки рейтинга. Совсем недавно это казалось утопией — даже после победы немца на «Ролан Гаррос» и выхода в финал Уимблдона, где он проиграл Синнеру, Янник был слишком далеко впереди, чуть ли не в космосе. К тому же Александр провалил «мастерсы» в Торонто и Цинциннати, то есть у него явно все-таки наступил спад, которого до того толком не было по ходу нынешнего сезона. Однако итальянец после Уимблдона не сыграл ни одного турнира из-за проблем с правым коленом, пропустив в том числе US Open, а немец по ходу американского «Шлема» нашел свой теннис и в итоге сумел завоевать титул.

Зверев все еще достаточно далек от первой строчки, отставая от Синнера в рейтинге 52 недель почти на 2000 очков, которые даются за победу на «мейджоре» (9690 против 11500). Но опять же обратимся к Чемпионской гонке — и увидим тут совсем иную картину. Александр после US Open перехватил лидерство, набрав 8650 баллов! Это на 700 больше, чем у Янника. На всех остальных в этом году можно вообще не смотреть. Идущий третьим Бен Шелтон, проигравший Звереву финал в Нью-Йорке, набрал 4430 очков, у Карлоса Алькараса 4050. Словом, на финише сезона судьба первой строчки будет решаться в борьбе между Зверевым и Синнером.

Понятно, что если Янник будет выигрывать один турнир за другим, то не отдаст Александру лидерство в рейтинге 52 недель — но ключевое слово здесь «если». Да, хард в зале — любимая часть сезона для Синнера (впрочем, Зверев там тоже очень хорош). Но в этом году итальянец уже дважды сталкивался с различными проблемами со здоровьем — сначала ему стало плохо на жаре во время «Ролан Гаррос», потом подвело колено. Выйдет ли сразу после этого Янник на такой пик, чтобы собрать в концовке и «мастерсы» (в Шанхае и Париже), и домашний Итоговый в Турине? Если где-то Синнер провалится или снова снимется, Зверев вполне может этим воспользоваться.

Янник Синнер и Александр Зверев. Фото Getty Images

На финише сезона Яннику нужно защищать максимум очков — 500 за титул в Вене, 1000 за победу в Париже и 1500 за триумф в Турине. Александр на тех же турнирах в прошлом году набрал соответственно 330, 400 и 200 очков. Именно там у немца русского происхождения может быть шанс стать первой ракеткой мира. И где-то иронично, что четыре с лишним года назад страшная травма ноги, полученная в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2022 с Рафаэлем Надалем, лишила Зверева возможности подняться на первую строчку рейтинга тем летом — а теперь травма ноги, которая была у Синнера, дает Александру шанс все-таки стать лучшим в мире. Конечно, Зверев и сам показывает прекрасные результаты в текущем сезоне, но объективно выиграть «Ролан Гаррос» и US Open при здоровом Яннике (как и Карлосе Алькарасе) ему было бы куда сложнее. Кроме того, сам итальянец в любом случае набрал бы на этих и других турнирах рейтинговые очки, что также заметно уменьшило бы шансы Александра на лидерство.

Отметим также, что Шелтон впервые в карьере поднялся на четвертую строчку рейтинга — раньше его лучшим результатом было пятое место. Даниил Медведев подтянулся на пару позиций и стал шестой ракеткой мира, а в Чемпионской гонке идет восьмым, сохраняя неплохие шансы попасть на Итоговый турнир. Фрэнсис Тиафо, выбивший в Нью-Йорке Медведева и дошедший до полуфинала, впервые оказался в топ-8 (ранее он был максимум десятым). А вот Новак Джокович впервые с июля 2018-го выпал из десятки лучших. Не защитив очки за прошлогодний полуфинал, великий серб опустился с 5-го места на 12-е. Что касается дошедшего до полуфинала Карена Хачанова, то он рванул на 24 строчки вверх и теперь является 26-й ракеткой мира, соседствуя с Андреем Рублевым (25-й). Это позволит Карену попасть в число 32 сеяных на шанхайском «мастерсе» и стартовать там со второго круга.

Рейтинг АТР от 14 сентября:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11500

2 (2). Александр Зверев (Германия) — 9690

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 5560

4 (9). Бен Шелтон (США) — 4680

5 (4). Феликс Оже-Аляссим (Канада) — 3890

6 (8). Даниил Медведев (Россия) — 3770

7 (6). Флавио Коболли (Италия) — 3720

8 (12). Фрэнсис Тиафо (США) — 3380

9 (7). Алекс де Минор (Австралия) — 3300

10 (10). Тейлор Фриц (США) — 3175...

25 (24). Андрей Рублев (Россия) — 1930

26 (50). Карен Хачанов (Россия) — 1800

Рейтинг WTA от 14 сентября:

1 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 9901

2 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7875

3 (3). Джессика Пегула (США) — 7265

4 (4). Кори Гауфф (США) — 7244

5 (5). Мирра Андреева (Россия) — 5743

6 (6). Линда Носкова (Чехия) — 5328

7 (9). Элина Свитолина (Украина) — 4809

8 (7). Каролина Мухова (Чехия) — 4683

9 (8). Ига Свентек (Польша) — 4619

10 (11). Марта Костюк (Украина) — 3980...

13 (16). Диана Шнайдер (Россия) — 2588...

21 (19). Екатерина Александрова (Россия) — 2076...

22 (23). Анна Калинская (Россия) — 2043...

50 (47). Людмила Самсонова (Россия) — 1099...

81 (69). Алина Корнеева (Россия) — 892...

94 (95). Анна Блинкова (Россия) — 795.