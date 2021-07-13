Гаджиев: «Новой реформой РФС попытается встряхнуть российский футбол»

Экс-тренер сборных СССР, СНГ и России Гаджи Гаджиев высказался о возможной реформе российского футбола, которую сегодня опубликовал «РБ Спорт».

«Данной реформой РФС попытается встряхнуть российский футбол. Такое решение может быть принято не только после провала сборной на Евро-2020, но и на основании неудачного выступления отечественных клубов в еврокубках. Хотя это всего лишь один из вариантов, правильно, что федерация вообще начала обсуждение возможных реформ. Все-таки нет такой системы проведения чемпионата, которая не имела бы недостатков. Даже у двухкруговой есть свои изъяны. Поэтому перед РФС сейчас стоит задача минизировать эти недостатки и повысить принципиальность матчей», — заявил Гаджиев в интервью RT.

Согласно новой реформе, команды РПЛ сыграют 24 тура. Будут созданы 4 корзины по 4 клуба, внутри нее каждый играет с каждым по два раза. Из других корзин пропускаются по одному сопернику дома и на выезде. После первого этапа очки делятся пополам. Затем топ-6 весной играет два круга между собой, а команды с 7-го по 16-е место проводят один круг.

Большинство клубов РПЛ выступит против этого варианта реформы.