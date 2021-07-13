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Деспотович: «Голы «Спартаку» — самые памятные в прошлом сезоне»

19:14
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Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович после получения награды лучшему бомбардиру казанского клуба в сезоне-2020/21 рассказал о своей результативности и планах на новый сезон.

«Сколько голов забью в новом сезоне? Не могу ничего обещать, но буду стараться забивать в каждой игре. Конечно, это нелегко обещать. Тяжелая лига. Буду стараться забивать в каждой игре. Самые памятные голы в прошлом сезоне — два мяча в ворота «Спартака».

Любимых ассистентов много. Самый лучший игрок «Рубина» — Дарко Йевтич. Но с его передач я не забивал. И надеюсь, что в новом сзеоне буду забивать после его передач», — сказал форвард.

В прошлом сезоне на счету 29-летнего серба 14 голов в 26 матчах Тинькофф-РПЛ.

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Владислав Зимагулов все материалы автора

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