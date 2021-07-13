Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Кварацхелия — о своем будущем: «Если останусь в «Рубине», буду рад»

19:41
Хвича Кварацхелия и Денис Глушаков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хвича Кварацхелия и Денис Глушаков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия после получения награды лучшему игрока сезона в составе казанского клуба рассказал о своем будущем.

«Спасибо всем, кто за меня голосовал. Еду ли на игру со «Спартаком» или в «Севилью»? Еду на матч со «Спартаком» еще. Не знаю, я еще игрок «Рубина», посмотрим, что будет дальше. Я люблю Казань. Если останусь в «Рубине», то буду рад», — сказал грузинский футболист.

Ранее сообщалось, что на 20-летнего футболиста претендуют «Милан», «Ювентус», «Бавария» и другие европейские клубы.

В сезоне-2020/21 Кварацхелия провел 23 матча за «Рубин», забил 4 гола и сделал 8 результативных передач.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владислав Зимагулов все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Тренер Хабиба: «Макгрегор против Порье за титул UFC? Почему бы и нет?»
Хабиб объяснил, почему Макгрегор в бою с Порье сломал ногу
Йога. Вред и польза — рассказывает тренер
«Монреаль» подписал контракт с Дюшармом на три года
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 1-й тур: старт чемпионата России — расписание и результаты матчей, новости и обзоры