Кварацхелия — о своем будущем: «Если останусь в «Рубине», буду рад»
19:41
Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия после получения награды лучшему игрока сезона в составе казанского клуба рассказал о своем будущем.
«Спасибо всем, кто за меня голосовал. Еду ли на игру со «Спартаком» или в «Севилью»? Еду на матч со «Спартаком» еще. Не знаю, я еще игрок «Рубина», посмотрим, что будет дальше. Я люблю Казань. Если останусь в «Рубине», то буду рад», — сказал грузинский футболист.
Ранее сообщалось, что на 20-летнего футболиста претендуют «Милан», «Ювентус», «Бавария» и другие европейские клубы.
В сезоне-2020/21 Кварацхелия провел 23 матча за «Рубин», забил 4 гола и сделал 8 результативных передач.
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