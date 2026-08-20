В «Спартаке» рассказали, сколько клуб зарабатывает на концертах на «Лукойл Арене»

Заместитель генерального директора по коммерции и развитию «Спартака» Вячеслав Соловьев в комментарии для «СЭ» рассказал, почему для клуба важно проводить концерты на «Лукойл Арене».

— Если рассматривать коммерческую деятельность клуба и концерты, например, это какая часть бюджета?

— Это две копейки, которые роли не играют. Это больше имиджевая история. Да, мы зарабатываем на этом, но больше это имиджевая история для людей, которые придут посмотрят на стадион, где пройдет красивое шоу, помелькаем в рекламе. Мы получим хорошего нетоксичного артиста. Мы далеко не со всеми готовы работать. Есть артисты, у которых классное творчество, есть своя аудитория, но нам по каким-то моральным причинам не хотелось бы. Без имен.