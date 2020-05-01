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Футбольный «Сочи» навестил отца Кафельникова

20:43
&quot;Сочи&quot; навестил отца Евгения Кафельникова. Фото Twitter
&quot;Сочи&quot; навестил отца Евгения Кафельникова. Фото Twitter
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Клуб «Сочи» в рамках помощи ветеранам городского футбола навестил отца прославленного теннисиста Евгения Кафельникова.

Александр Кафельников — мастер спорта по волейболу, ранее регулярно принимал участие в футбольном чемпионате города.

Евгений Кафельников — экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион Сиднея, двукратный победитель турниров «Большого шлема», обладатель Кубка Дэвиса-2002.

«На днях в рамках акции помощи ветеранам городского футбола побывали в гостях у отца легендарного Евгения Кафельникова. Александр Никодимович — мастер спорта СССР по волейболу, а также в прошлом постоянный участник футбольных матчей чемпионата города», — говорится в сообщении клуба.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/pfcsochi/status/1256248830720434176

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