Футбольный «Сочи» навестил отца Кафельникова

Клуб «Сочи» в рамках помощи ветеранам городского футбола навестил отца прославленного теннисиста Евгения Кафельникова.

Александр Кафельников — мастер спорта по волейболу, ранее регулярно принимал участие в футбольном чемпионате города.

Евгений Кафельников — экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион Сиднея, двукратный победитель турниров «Большого шлема», обладатель Кубка Дэвиса-2002.

«На днях в рамках акции помощи ветеранам городского футбола побывали в гостях у отца легендарного Евгения Кафельникова. Александр Никодимович — мастер спорта СССР по волейболу, а также в прошлом постоянный участник футбольных матчей чемпионата города», — говорится в сообщении клуба.