Чалов рассказал, что им интересовались клубы из Испании и Франции

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в интервью «СЭ» рассказал, какие клубы проявляли к нему интерес.

— Ты совсем недавно вернулся из Швейцарии. С какими мыслями уезжал?

— В тот момент я понимал, что играть [в ЦСКА] не буду. А для моего будущего это было необходимо. Начали искать команды, Россию не рассматривали. Было несколько вариантов, лучшим оказался «Базель».

— Писали, что тебя звала «Венеция».

—Еще что-то было про «Гранаду» и французский клуб. Но, если честно, конкретики не знаю.

— Почему не рассматривал Россию?

— Мне это не было интересно. Выпала возможность поиграть в Европе — я ей воспользовался.

— Удивился, что после не самых удачных сезонов на тебя был спрос в Европе?

— Ну, сказать, что я был прямо сильно удивлен — точно нет... Думаю, команды, которые меня рассматривали, знали мои сильные стороны. И брали именно за счет них.