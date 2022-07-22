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Чалов рассказал, что им интересовались клубы из Испании и Франции

Севастиан Терлецкий
,  
Леонид Волотко
Читать «СЭ» в
Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в интервью «СЭ» рассказал, какие клубы проявляли к нему интерес.

— Ты совсем недавно вернулся из Швейцарии. С какими мыслями уезжал?

— В тот момент я понимал, что играть [в ЦСКА] не буду. А для моего будущего это было необходимо. Начали искать команды, Россию не рассматривали. Было несколько вариантов, лучшим оказался «Базель».

— Писали, что тебя звала «Венеция».

—Еще что-то было про «Гранаду» и французский клуб. Но, если честно, конкретики не знаю.

— Почему не рассматривал Россию?

— Мне это не было интересно. Выпала возможность поиграть в Европе — я ей воспользовался.

— Удивился, что после не самых удачных сезонов на тебя был спрос в Европе?

— Ну, сказать, что я был прямо сильно удивлен — точно нет... Думаю, команды, которые меня рассматривали, знали мои сильные стороны. И брали именно за счет них.

Федор Чалов. «Остался бы в Европе, если бы ЦСКА отпустил». Первое интервью Чалова после возвращения в Россию

Федор Чалов
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И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
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30 тур
22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 - : -
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
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