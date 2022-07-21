Мостовой заявил, что готов стать главным тренером клуба РПЛ

Бывший футболист «Сельты» и московского «Спартака» Александр Мостовой заявил о том, что готов стать главным тренером клуба Российской премьер-лиги.

— Главным тренером готовы стать?

— В «Спартак»? Меня не позовут.

— Например, в клуб РПЛ попроще.

— Запросто!

— А полное отсутствие опыта — это не проблема?

— Вообще нет. Если не получится — я же не гарантирую результат.

— То есть сомнений на тему «а справлюсь ли я» не будет?

— Нет, в моем возрасте подобным мыслям уже неоткуда взяться. Вот пусть Абаскаль сомневается: «А справлюсь ли я в «Спартаке», — приводит слова Мостового издание Sport24.

Бывший полузащитник «Спартака» завершил игровую карьеру в 2005 году и никогда не имел опыта на должности главного тренера.

Ранее сообщалось, что Мостовой может возглавить клуб медиалиги «Катюшу».