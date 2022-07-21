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21 июля, 22:56

Мостовой заявил, что готов стать главным тренером клуба РПЛ

Руслан Минаев
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Бывший футболист «Сельты» и московского «Спартака» Александр Мостовой заявил о том, что готов стать главным тренером клуба Российской премьер-лиги.

— Главным тренером готовы стать?

— В «Спартак»? Меня не позовут.

— Например, в клуб РПЛ попроще.

— Запросто!

— А полное отсутствие опыта — это не проблема?

— Вообще нет. Если не получится — я же не гарантирую результат.

— То есть сомнений на тему «а справлюсь ли я» не будет?

— Нет, в моем возрасте подобным мыслям уже неоткуда взяться. Вот пусть Абаскаль сомневается: «А справлюсь ли я в «Спартаке», — приводит слова Мостового издание Sport24.

Бывший полузащитник «Спартака» завершил игровую карьеру в 2005 году и никогда не имел опыта на должности главного тренера.

Ранее сообщалось, что Мостовой может возглавить клуб медиалиги «Катюшу».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-21-mostovoy-gotov-vozglavit-klub-rpl-ne-obyazatelno-spartak-opyt-ne-problema-yazhe-ne-garantiruyu-rezultat?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
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