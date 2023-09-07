Форвард «Крыльев» Карпицкий рассказал, что не попал в основную сборную Белоруссии из-за отсутствия визы

Форвард «Крыльев Советов» Егор Карпицкий объяснил почему поехал в молодежную сборную Белорусии вместо основной.

«Меня вызывали, тренер меня хотел видеть, но мне не смогли сделать визу, поэтому я в молодежной сборной. Надо было на три дня уехать в Москву, но через пять дней у «Крыльев» была игра. Логично, понятно, что меня не отпустили. Значит, поедем в октябре», — приводит Metaratings.ru слова Карпицкого.

19-летний белорус в летнее трансферное окно перешел в «Крылья Советов» из солигорского «Шахтера». В текущем сезоне Карпицкий провел 9 матчей за самарский клуб, в которых забил 1 гол.