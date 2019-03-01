Филип Уремович: "Было бы здорово получать всю зарплату вовремя, но..."

Защитник "Рубина" Филип Уремович рассказал, как на него влияют финансовые проблемы клуба. По словам 22-летнего хорвата, было бы здорово получать всю зарплату вовремя, но не это главное.

– Не могу говорить за всех, но если говорить обо мне, то мне 22 года и в своей жизни я никогда не получал каких-то больших денег, поэтому финансовые проблемы клуба не коснулись меня так сильно, – цитирует Уремовича sport.business-gazeta.ru. – Да, было бы здорово получать всю зарплату вовремя, но для меня важнее быть в этом клубе и учиться у этого тренера, приносить пользу и играть. Могу сказать, что меня финансовые проблемы клуба не отпугивают и не являются какой-то помехой. Я здесь в первую очередь для того, чтобы играть в футбол и расти. Конечно, мы все хотим, чтобы ситуация в клубе была лучше, чтобы наши проблемы разрешились. Будем надеяться, что вскоре так и будет и все будет хорошо.

– Реально ли с учетом всех сложностей команде удержаться на 6-м месте в таблице?

– Знаете, можно быть первым или последним, но нужно всегда быть честным перед собой: у нас хорошая команда, сильный тренерский штаб, но то место, на котором мы сейчас находимся – это очень достойный результат. Может быть, даже в клубе не все ожидали, что мы будем к этому моменту так высоко. Когда я вспоминаю нашу команду во время летних сборов, то у нас были опытные игроки: Кудряшов, Азмун, Навас. А теперь они ушли от нас и это данность. Сейчас наш состав по именам не такой яркий, но я считаю, что мы на этих сборах показываем игру даже лучше, чем раньше – это моё мнение. Не знаю наверняка, почему, но я смотрел наши последние матчи на сборе и мы играли очень агрессивно, играли качественно и доминировали. Да, мы проигрывали, но результаты на сборах не так важны. Я разговаривал с некоторыми балканскими игроками из того же "Оренбурга" и они говорили, что после товарищеских матчей со "Спартаком" и другими клубами "Рубин" по качеству игры был их лучшим соперником. Думаю, наша сильная сторона сейчас – это наша команда. У нас не так много индивидуально ярких игроков, но в целом наша команда очень конкурентоспособная, все готовы биться, и мы готовы к конкуренции в чемпионате. У нас нет 25 игроков, как у "Зенита" или "Спартака", но мы не намерены сдаваться и будем бороться. Не знаю, какое место мы в итоге займем, но мы хотим побеждать.