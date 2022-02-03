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Сегодня, 17:50

Фанаты «Локомотива» из объединения United South: «Мы бойкотируем все матчи, на которых потребуется оформлять Fan ID»

Фанаты «Локомотива» из объединения United South объявили о бойкоте матчей из-за введения Fan ID
Карен Саркисян
Корреспондент
Фанаты «Локомотива».
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Фанаты «Локомотива» из объединения United South выступили с заявлением о намерении бойкотировать матчи из-за введения Fan ID.

«Мы отказываемся принимать участие в данном узаконенном оскорблении всех любителей спорта и футбола в частности и принимаем решение отказаться от оформления данного документа для посещения игр любимого клуба», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале объединения фанатов московского клуба United South. — Пока такая возможность есть, мы продолжим приходить и протестовать против введения Fan ID в рамках закона. Мы бойкотируем все матчи, на которых потребуется оформлять Fan ID. А до этого момента призываем всех болельщиков «Локомотива» приходить и высказываться о нововведении и яростно поддерживать наш клуб. Ведь пока закон не отменен, любой из вас может быть лишен возможности видеть любимую команду с трибуны.

В то же время мы понимаем, насколько противен и неприемлем принятый закон для части болельщицкого сообщества. До такой степени, что не все готовы до его отмены вообще появляться на арене. Поэтому часть фанатов «Локомотива» перестает посещать трибуны уже с данной минуты. Мы относимся к такому мнению с пониманием и будем за них отстаивать наши интересы на стадионах. Пока нас не ограничат введением этого псевдодокумента».

Ранее фанатские объединения «Химок», «Торпедо», «Зенита», «Динамо», «Ростова», «Спартака», «Крыльев Советов» выступили с заявлением о бойкоте матчей из-за Fan ID, который будет введен с 1 июня 2022 года.

Паспорт болельщика (Fan ID) — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Fan ID использовался на Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира-2018.

Источник: https://t.me/unitedsouth/3738
Футбол
РПЛ
Fan ID (паспорт болельщика)
ФК Локомотив (Москва)
7
36
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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