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Игроков и тренеров РПЛ обяжут оформлять Fan ID

РФС обяжет игроков и тренеров РПЛ оформлять Fan ID
Карен Саркисян
Корреспондент
Fan ID.
Фото Global Look Press

РФС предупредил клубы РПЛ о том, что игроки, тренеры и любые другие лица не смогут пройти на стадион без Fan ID, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, РФС в рамках семинара по лицензированию клубов премьер-лиги сообщил их представителям, что игроки, тренеры и весь персонал должны будут оформлять Fan ID так же, как и болельщики. Пропуск будет называться «Карта посетителя спортивных мероприятий».

Отмечается, что пункт об оформлении данного пропуска нужно будет прописывать в контрактах с игроками и тренерами. В данный момент клубы лиги обязаны проверить их на отсутствие каких-либо запретов.

Ранее фанатские объединения «Химок», «Торпедо», «Локомотива», «Зенита», «Динамо», «Ростова», «Спартака», «Крыльев Советов» выступили с заявлением о бойкоте матчей из-за Fan ID, который будет введен с 1 июня 2022 года.

Паспорт болельщика (Fan ID) — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Fan ID использовался на Кубке конфедераций — 2017 и чемпионате мира — 2018.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/futbolistov-i-trenerov-takzhe-obyazhut-oformlyat-fan-id/
Футбол
РПЛ
Fan ID (паспорт болельщика)
РФС
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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