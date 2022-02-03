Игроков и тренеров РПЛ обяжут оформлять Fan ID

РФС предупредил клубы РПЛ о том, что игроки, тренеры и любые другие лица не смогут пройти на стадион без Fan ID, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, РФС в рамках семинара по лицензированию клубов премьер-лиги сообщил их представителям, что игроки, тренеры и весь персонал должны будут оформлять Fan ID так же, как и болельщики. Пропуск будет называться «Карта посетителя спортивных мероприятий».

Отмечается, что пункт об оформлении данного пропуска нужно будет прописывать в контрактах с игроками и тренерами. В данный момент клубы лиги обязаны проверить их на отсутствие каких-либо запретов.

Ранее фанатские объединения «Химок», «Торпедо», «Локомотива», «Зенита», «Динамо», «Ростова», «Спартака», «Крыльев Советов» выступили с заявлением о бойкоте матчей из-за Fan ID, который будет введен с 1 июня 2022 года.

Паспорт болельщика (Fan ID) — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Fan ID использовался на Кубке конфедераций — 2017 и чемпионате мира — 2018.