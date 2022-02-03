РФС наложил на «Химки» очередной запрет на регистрацию новых игроков

Российский футбольный союз (РФС) снял с футбольного клуба «Химки» запрет на регистрацию новых игроков.

«Удовлетворить ходатайства аккредитованного посредника Joint Industries Limited Partnership и АНО «ФК «Химки» (Химки) об утверждении мирового соглашения по делу (по заявлению аккредитованного посредника Joint Industries Limited Partnership в отношении АНО «ФК «Химки» о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах), — говорится на официальном сайте РФС. — Утвердить мировое соглашение от 24 января 2022 года, заключенное между Joint Industries Limited Partnership и ФК «Химки» по делу (по заявлению Joint Industries Limited Partnership в отношении ФК «Химки» о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах). Прекратить производство по делу по заявлению Joint Industries Limited Partnership в отношении ФК «Химки» о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах на основании подпункта «г» пункта 2 статьи 49 регламента РФС по разрешению споров. В связи с утверждением мирового соглашения снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с ФК «Химки», наложенный в качестве обеспечительной меры решением палаты по разрешению споров от 20 января 2022 года по делу Joint Industries Limited Partnership vs. ФК «Химки».

Также РФС удовлетворил заявление футболиста Михаила Тихонова «Химок» о взыскании задолженности по соглашению о расторжении трудового договора.

«Обязать ФК «Химки» выплатить футболисту-профессионалу Михаилу Тихонову задолженность согласно соглашению о расторжении трудового договора. Обязать ФК «Химки» выплатить футболисту-профессионалу Михаилу Тихонову проценты за задержку выплат задолженностей по соглашению о расторжении трудового договора согласно ст. 236 трудового кодекса РФ. Применить к ФК «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению ФК «Химки» в случае исполнения обязательств перед футболистом-профессионалом Михаилом Тихоновым, установленных настоящим решением», — говорится в заявлении.

После 18 туров Тинькофф РПЛ «Химки» набрали 14 очков и занимают последнее место в турнирной таблице.