Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 16:45

РФС наложил на «Химки» очередной запрет на регистрацию новых игроков

РФС снял с «Химок» запрет на регистрацию новых игроков и наложил новый
Карен Саркисян
Корреспондент

Российский футбольный союз (РФС) снял с футбольного клуба «Химки» запрет на регистрацию новых игроков.

«Удовлетворить ходатайства аккредитованного посредника Joint Industries Limited Partnership и АНО «ФК «Химки» (Химки) об утверждении мирового соглашения по делу (по заявлению аккредитованного посредника Joint Industries Limited Partnership в отношении АНО «ФК «Химки» о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах), — говорится на официальном сайте РФС. — Утвердить мировое соглашение от 24 января 2022 года, заключенное между Joint Industries Limited Partnership и ФК «Химки» по делу (по заявлению Joint Industries Limited Partnership в отношении ФК «Химки» о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах). Прекратить производство по делу по заявлению Joint Industries Limited Partnership в отношении ФК «Химки» о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах на основании подпункта «г» пункта 2 статьи 49 регламента РФС по разрешению споров. В связи с утверждением мирового соглашения снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с ФК «Химки», наложенный в качестве обеспечительной меры решением палаты по разрешению споров от 20 января 2022 года по делу Joint Industries Limited Partnership vs. ФК «Химки».

Также РФС удовлетворил заявление футболиста Михаила Тихонова «Химок» о взыскании задолженности по соглашению о расторжении трудового договора.

«Обязать ФК «Химки» выплатить футболисту-профессионалу Михаилу Тихонову задолженность согласно соглашению о расторжении трудового договора. Обязать ФК «Химки» выплатить футболисту-профессионалу Михаилу Тихонову проценты за задержку выплат задолженностей по соглашению о расторжении трудового договора согласно ст. 236 трудового кодекса РФ. Применить к ФК «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению ФК «Химки» в случае исполнения обязательств перед футболистом-профессионалом Михаилом Тихоновым, установленных настоящим решением», — говорится в заявлении.

После 18 туров Тинькофф РПЛ «Химки» набрали 14 очков и занимают последнее место в турнирной таблице.

Источник: https://rfs.ru/news/215215
РПЛ
РФС
ФК Химки
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Австралийский сноубордист стал отцом через 15 месяцев после смерти. Как такое возможно?
Война Плющенко и Ягудина: драки, водка и сглаз колдуна. Они до сих пор ненавидят друг друга
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 19-й тур после зимней паузы: «Спартак» — ЦСКА и другие матчи
Федотов рассказал о вероятности возвращения Кокорина в «Сочи»
Хердур Магнуссон сыграет за ЦСКА впервые за 10 месяцев
«Удачи, брат мой. Русский Иммобиле». Деспотович пожелал Игнатьеву удачи в «Крыльях Советов»
Агент Ракицкого: «Зенит» сделал предложение о продлении контракта"
«Крылья Советов» презентовали Ивана Игнатьева под трек Oxxxymiron
В «Спартаке» объяснили причину отзаявки вратаря Александра Максименко из РПЛ
Материалы сюжета: Зима РПЛ-2021/22: трансферы, сборы и матчи клубов
Федотов рассказал о вероятности возвращения Кокорина в «Сочи»
Сердар Азмун прилетел в Леверкузен, чтобы присоединиться к «Байеру»
Воронин: «Когда вижу Смолова в динамовской форме, ощущение, будто мы и не уходили из клуба»
Адамов: «Я заслуживал шанс побороться в «Краснодаре», но сверху посчитали иначе»
«Семак дал понять, что не может повлиять на ситуацию». Вратарь Адамов рассказал о срыве трансфера в «Зенит»
Нападающий «Спартака» Соболев понимает позицию фанатов по поводу Fan ID
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Федотов рассказал о вероятности возвращения Кокорина в «Сочи»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости