Фанаты ЦСКА не оценили новый пост Фукса про бывшую команду

Защитник ЦСКА Бруно Фукс опубликовал пост в Twitter в поддержку своего бывшего клуба — «Интернасьонала».

VAMOOOOOOOOOOOOOOSSSSS!!! SUPER ED!! VAMOOOO INTEEEER!! ??? — Bruno Fuchs (@bruno_fuchs99) February 21, 2021

В комментариях болельщики не оценили такую любовь бразильца к команде.

Matheus: «Иди поиграй в мяч, сволочь!»

Konigsberg pferd: «Ты когда за ЦСКА болеть начнешь? Или ты в лазарете за счет нашего клуба предпочитаешь лежать?»

Артем: «Лечись иди, халявщик».

Vol?dia/володя Hospicio Tricolor: «Этот спортсмен легкомысленно издевается над ЦСКА! Фанаты должны требовать уважения ! Он должен быть уволен».

Ангольский конь: «С каждым сообщением, с каждым днем этот пациент бесит все больше и больше! ЦСКА с победой не поздравил, зато про «Интер» не забывает! гнать в шею подальше от Москвы! УБИРАЙСЯ!»

21-летний бразилец травмировался в матче шестого тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (3:0). Это был его единственный матч за московских армейцев в текущем сезоне.