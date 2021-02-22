Бывший защитник «Тамбова» Чичерин подписал контракт с «Акроном»

Защитник Никита Чичерин, начинавший сезон в «Тамбове», заключил контракт с «Акроном», сообщает пресс-служба клуба.

Чичерин дебютировал в РПЛ в 17 лет. Он участвовал в чемпионате Европы среди молодежных команд 2013 года, становился бронзовым призером чемпионата России в 2008 году.

В РПЛ Чичерин играл за «Динамо», нижегородскую «Волгу», «Крылья Советов» и «Тамбов». В ФНЛ защитник провел пять сезонов, отыграв в общей сложности 128 матчей за «Химки», «Сибирь», «Томь», «Салахин» и «Енисей».