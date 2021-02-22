Форвард «Спартака» Понсе завел аккаунт в Instagram
19:18
Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе создал аккаунт в Instagram.
В профиле 23-летнего аргентинца три публикации. Первую он выложил вечером 21 февраля. Аккаунт Понсе уже собрал почти две тысячи подписчиков.
«Амиго, добро пожаловать в Instagram», — написал под одним из постов одноклубник Понсе Алекс Крал.
Аргентинский нападающий выступает за «Спартак» с 2019 года. В нынешнем сезоне Понсе сыграл 20 матчей, забил 9 голов и сделал две голевые передачи.
Опрос
проголосовало: 54227Все опросы
Кто должен тренировать «Спартак»?
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю