Форвард «Спартака» Понсе завел аккаунт в Instagram

Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе создал аккаунт в Instagram.

В профиле 23-летнего аргентинца три публикации. Первую он выложил вечером 21 февраля. Аккаунт Понсе уже собрал почти две тысячи подписчиков.

«Амиго, добро пожаловать в Instagram», — написал под одним из постов одноклубник Понсе Алекс Крал.

Аргентинский нападающий выступает за «Спартак» с 2019 года. В нынешнем сезоне Понсе сыграл 20 матчей, забил 9 голов и сделал две голевые передачи.