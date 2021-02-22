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Форвард «Спартака» Понсе завел аккаунт в Instagram

19:18
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Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе создал аккаунт в Instagram.

В профиле 23-летнего аргентинца три публикации. Первую он выложил вечером 21 февраля. Аккаунт Понсе уже собрал почти две тысячи подписчиков.

«Амиго, добро пожаловать в Instagram», — написал под одним из постов одноклубник Понсе Алекс Крал.

Аргентинский нападающий выступает за «Спартак» с 2019 года. В нынешнем сезоне Понсе сыграл 20 матчей, забил 9 голов и сделал две голевые передачи.

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