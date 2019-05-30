Евсеев для "стыков" "Уфы" с "Томью" вспомнил пример "Барселоны" и "ПСЖ"

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев - о первом стыковом матче за право выступать в премьер-лиге с "Томью" (2:0).

- Любой счет скользкий. Мы видели, что "Барселона" два года обжигалась, "ПСЖ" в этом розыгрыше Лиги чемпионов, - сказал Евсееев. - Мы нервничаем, "Томь" нервничает, эти стыки всегда приносят нервозность, поэтому требовать комбинационной игры сложно. (Александр Рогулев)

Ответный матч пройдет 2 июня в Томске.

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