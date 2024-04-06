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Судейство

Сегодня, 13:30

Мажич больше всего доверяет Кукуляку. Судья не увидел фол Гоцука, но его простили

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Евгений Кукуляк.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Руководители департамента судейства в чемпионате России-2023/24 больше всего доверяют арбитру Евгению Кукуляку — у него уже 13 назначений в роли в арбитра в 22 турах. По 12 матчей у Сергея Карасева, Павла Кукуяна, Кирилла Левникова, Алексея Сухого и Рафаэля Шафеева.

Кукуляку не помешала ошибка, допущенная в игре «Балтика» — «Пари НН», в которой он на 83-й минуте не увидел, что Кирилл Гоцук совершил серьезное нарушение правил в борьбе с Джоэлом Фамейе. Кукуляк поначалу сделал жест рукой в другую сторону и не собирался применять к Гоцуку дисциплинарную санкцию. Капитан нижегородцев избежал бы заслуженного наказания, если бы на матче не работали видеоассистенты.

Судя по всему, виноватым сделали ассистента Максима Ковалева, а судью поощрили новым назначением — сегодня он будет обслуживать матч «Ростов» — «Сочи».

То же самое можно сказать о Евгении Буланове и Дмитрии Жвакине, работавшим на игре «Факел» — «Оренбург». Судья на 47-й минуте застрял в центре поля, из-за чего неверно оценил ситуацию, не увидев, что в штрафной площади гостей Евгений Марков с фолом отобрал мяч у Данилы Хотулева, благодаря чему открыл счет. Ассистент судье не помог.

Буланов сегодня будет судить игру «Пари НН» — «Краснодар», а Жвакина в списке назначений нет.

Футбол
РПЛ
РФС
Евгений Кукуляк
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
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 - : -
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Ростов – Сочи
 - : -
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 - : -
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