Колыванов: «Динамо» не выглядит фаворитом перед матчем со «Спартаком»

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Спартаком».

«Это московское дерби, и однозначно будет бой. И я бы не сказал, что большим фаворитом выглядит «Динамо», 50 на 50», — сказал Колыванов Metaratings.ru.

Игра состоится 7 апреля в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 19.30 мск.

«Динамо» находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков в 21 матче. «Спартак» идет шестым с 32 очками.