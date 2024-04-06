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Колыванов: «Динамо» не выглядит фаворитом перед матчем со «Спартаком»

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Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Спартаком».

«Это московское дерби, и однозначно будет бой. И я бы не сказал, что большим фаворитом выглядит «Динамо», 50 на 50», — сказал Колыванов Metaratings.ru.

Игра состоится 7 апреля в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 19.30 мск.

«Динамо» находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков в 21 матче. «Спартак» идет шестым с 32 очками.

Источник: Metaratings.ru
Игорь Колыванов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
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