Колыванов: «Динамо» не выглядит фаворитом перед матчем со «Спартаком»
Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Спартаком».
«Это московское дерби, и однозначно будет бой. И я бы не сказал, что большим фаворитом выглядит «Динамо», 50 на 50», — сказал Колыванов Metaratings.ru.
Игра состоится 7 апреля в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 19.30 мск.
«Динамо» находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков в 21 матче. «Спартак» идет шестым с 32 очками.
Источник: Metaratings.ru
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|
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|
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|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|- : -
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|- : -
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|7.04
|19:30
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Динамо – Спартак
|- : -
|8.04
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Оренбург – Рубин
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|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
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Кирилл Гоцук
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|2
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|
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Спартак
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|1
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