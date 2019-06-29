Евгений Кафельников: "Глушаков в "Ахмате"? Мне вообще неинтересно"

Олимпийский чемпион по теннису 2000 года, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников прокомментировал "СЭ" переход бывшего полузащитника красно-белых Дениса Глушакова в "Ахмат".

Срок контракта рассчитан на один год с возможностью пролонгации еще на один год. Кафельников неоднократно критиковал 32-летнего хавбека, когда тот играл за "Спартак".

– Я что, слежу за новостями? Мне вообще неинтересно. Никак на это не реагирую, – сказал Кафельников.

– Он подписал контракт по схеме "1+1" с Грозным.

– И что? Давайте эту тему со мной не будете обсуждать. Мне она неинтересна. (Арман Мкртчян)

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