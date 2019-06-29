Рамзан Кадыров: "Опыт и мастерство Глушакова помогут "Ахмату"

Глава Чечни Рамзан Кадыров поприветствовал в "Ахмате" полузащитника Дениса Глушакова. Экс-игрок "Спартака" подписал с грозненским клубом контракт по схеме "1+1".

– Летнее межсезонье в футболе – период трансферов. Мне приятно объявить о переходе в наш любимый футбольный клуб "Ахмат" известного российского футболиста, одного из лучших полузащитников страны Дениса Глушакова, – написал в своем Инстаграме Кадыров. – Он трудолюбивый, высокопрофессиональный футболист, за плечами которого множество игр на международном уровне, в том числе за сборную России. Уверен, Денис быстро вольется в коллектив, его опыт и мастерство помогут команде в решении задач. Денис обещал сделать для этого все от него зависящее. А я желаю ему профессиональной удачи, успехов вместе с нашей любимой командой "Ахмат". Добро пожаловать в Грозный!