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Глушаков стал игроком "Ахмата"

Денис Глушаков и Рамзан Кадыров. Фото ФК "Ахмат", twitter.com/akhmatgrozny Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов и новичок команды Денис Глушаков. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Денис Глушаков и Рамзан Кадыров. Фото ФК "Ахмат", twitter.com/akhmatgrozny
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Полузащитник Денис Глушаков перешел в "Ахмат", информирует официальный Твиттер команды. Контракт с 32-летним российским хавбеком подписан по схеме "1+1". В субботу, 29 июня, спортсмен прибудет на учебно-тренировочный сбор клуба в Австрию. Отметим, что Глушаков знаком с главным тренером "Ахмата" Рашидом Рахимовым по работе в "Локомотиве".

Предыдущим клубом Глушакова был "Спартак". 10 дней назад красно-белые расторгли контракт с футболистом. Хавбек выступал за москвичей с лета 2013 года. В 2017-м футболист в статусе капитана команды стал чемпионом России. Всего Глушаков провел за "Спартак" 173 матча и забил 23 мяча.

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