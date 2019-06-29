Глушаков стал игроком "Ахмата"

Полузащитник Денис Глушаков перешел в "Ахмат", информирует официальный Твиттер команды. Контракт с 32-летним российским хавбеком подписан по схеме "1+1". В субботу, 29 июня, спортсмен прибудет на учебно-тренировочный сбор клуба в Австрию. Отметим, что Глушаков знаком с главным тренером "Ахмата" Рашидом Рахимовым по работе в "Локомотиве".

Предыдущим клубом Глушакова был "Спартак". 10 дней назад красно-белые расторгли контракт с футболистом. Хавбек выступал за москвичей с лета 2013 года. В 2017-м футболист в статусе капитана команды стал чемпионом России. Всего Глушаков провел за "Спартак" 173 матча и забил 23 мяча.

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Денис Глушаков перешёл в «Ахмат». Клуб и футболист подписали контракт по схеме «1+1». Футболист прибудет в субботу в Австрию на учебно-тренировочный сбор команды и начнёт подготовку к сезону. Добро пожаловать в «Ахмат», Денис! pic.twitter.com/SpmoL2ec8z — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 29 июня 2019 г.

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