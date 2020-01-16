Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе в интервью «СЭ» рассказал о том, кто является его образцом форварда.

— Хенрик Ларссон, отец Джордана, бил по воротам интуитивно. Что для вас главное, когда оказываетесь на ударной позиции?

— Процитирую своего любимого футболиста Луиса Суареса — в штрафной никогда не чувствую себя спокойно. Невозможно быть хладнокровным, когда ты у чужих ворот и близок к голу, эмоции зашкаливают в любом случае. Это правда. На принятие решения и на действия у тебя не больше двух секунд. Действительно, зачастую приходится действовать вслепую. Для этого надо прокачивать интуицию. Это можно сделать только через игры и тренировки. Когда не видишь, но чувствуешь, где находятся ворота и вратарь, это топ-уровень. Вместе с этим чувствуешь и уверенность

— Вы назвали Суареса. Это ваш пример для подражания?

— Да. Абсолютно топовый нападающий и мой образец. Не для подражания, но пример того, к чему можно и нужно стремиться. (Дмитрий Зеленов)

Полное интервью с Эсекиэлем Понсе читайте здесь.