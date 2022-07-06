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Ещенко удивлен возмущениями динамовцев по поводу Умярова: «Преподносят так, будто у них что-то забрали»

Ещенко удивлен возмущениями динамовцев по поводу Умярова
Артем Калинин
,  
Олег Кошелев
Читать «СЭ» в

Бывший защитник и помощник тренера «Спартака» Андрей Ещенко не понимает, почему футболисты «Динамо» до сих пор возмущаются поведением спартаковца Наиля Умярова в финале Кубка России по футболу.

— Лещук говорит, что Умярову руку не пожмет...

— Тогда надо у Лещука спросить: «Когда ты будешь вести 1:0, а останется играть две-три минуты, никто не будет тянуть время? Это же тоже хитрость — ты тоже поступаешь неправильно. Тебе тоже руку не подавать?» Все это футбольные хитрости, все об этом знают. Просто они так это преподносят, как будто у них что-то, принадлежащее им, забрали.

— Что круче: ваша фирменная затяжка времени или психологическая атака Умярова?

— Да я не видел, что там у него было. Потом уже только [появились] какие-то нарезки. Это то же самое, если вратарь подойдет к тебе перед пенальти и начнет: «Бла-бла-бла. Ты кривоногий, кривожопый». Никто же по этому поводу ничего не говорит. Кто-то подходит и точку 11-метрового удара расковыривает специально. Кто-то при штрафном на метр вперед мяч кидает. Кто в футболе давно, тот понимает, что это нормальные вещи.

— Вам как футболисту странно, что игроки «Динамо» уделяют этому столько внимания?

— Ну, во-первых, Лещук — вратарь. Он не полевой игрок. Они априори чуть такие — странные. Понятно, что меня бы злило, если бы тянули время, к примеру. Но это футбол — это эмоции. И я понимаю, что в подобной ситуации сам поступил бы так же.

Умяров после победы «Спартака» в финале Кубка России признался, что пытался оказать психологическое воздействие на полузащитника «Динамо» Даниила Фомина перед исполнением тем пенальти в концовке встречи. После игры пресс-атташе бело-голубых Полина Лысенко сообщила, что ряд игроков «Динамо» не хочет пожимать руку Умярову. Вратарь команды Игорь Лещук в интервью «СЭ» также заявил, что в отпуске встречался с Умяровым и не пожал ему руку.

Андрей Ещенко. «Говорил Бакаеву: зачем тебе конфликт с тренером? Успокойся!» Ещенко — о «Спартаке», Суперкубке и карьере
Андрей Ещенко
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Наиль Умяров
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