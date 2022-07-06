Ещенко рассказал, как уладил конфликт с гендиректором «Зенита»

Бывший защитник и помощник тренера «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, как разрешился его конфликт с гендиректором «Зенита» Александром Медведевым, а также о том, выплатил ли он штраф, который присудил КДК РФС.

— За меня [штраф] клуб оплатил. Отношения нормальные. На домашнем матче последнем подошел к нему, поздоровался, руку пожал. Все нормально, — сказал Ещенко.

КДК РФС дисквалифицировал Ещенко на три матча Кубка России, а также выписал штраф в размере 50 тысяч рублей за надетую футболку с изображением медведя после полуфинала турнира между «Зенитом» и «Спартаком» (2:1) в 2020 году.