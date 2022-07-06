Ещенко рассказал, как уладил конфликт с гендиректором «Зенита»
Бывший защитник и помощник тренера «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, как разрешился его конфликт с гендиректором «Зенита» Александром Медведевым, а также о том, выплатил ли он штраф, который присудил КДК РФС.
— За меня [штраф] клуб оплатил. Отношения нормальные. На домашнем матче последнем подошел к нему, поздоровался, руку пожал. Все нормально, — сказал Ещенко.
КДК РФС дисквалифицировал Ещенко на три матча Кубка России, а также выписал штраф в размере 50 тысяч рублей за надетую футболку с изображением медведя после полуфинала турнира между «Зенитом» и «Спартаком» (2:1) в 2020 году.
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|0
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10
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11
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12
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13
|Химки
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|0
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|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
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|0-0
|0
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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