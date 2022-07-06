Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:50

Ещенко рассказал, как уладил конфликт с гендиректором «Зенита»

Артем Калинин
,  
Олег Кошелев
Читать «СЭ» в

Бывший защитник и помощник тренера «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, как разрешился его конфликт с гендиректором «Зенита» Александром Медведевым, а также о том, выплатил ли он штраф, который присудил КДК РФС.

— За меня [штраф] клуб оплатил. Отношения нормальные. На домашнем матче последнем подошел к нему, поздоровался, руку пожал. Все нормально, — сказал Ещенко.

КДК РФС дисквалифицировал Ещенко на три матча Кубка России, а также выписал штраф в размере 50 тысяч рублей за надетую футболку с изображением медведя после полуфинала турнира между «Зенитом» и «Спартаком» (2:1) в 2020 году.

Андрей Ещенко. «Говорил Бакаеву: зачем тебе конфликт с тренером? Успокойся!» Ещенко — о «Спартаке», Суперкубке и карьере
Андрей Ещенко
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
2
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Скандал с Шараповой и праздником на Уимблдоне: «культура отмены» или «так получилось»?
Дзюба доигрался? Почему экс-капитан сборной России до сих пор не может найти себе новый клуб
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Ростов» — «Форте»: команда Карпина разомнется за неделю до старта РПЛ
Оганесян прокомментировал переход из «Спартака» в «Оренбург» на правах аренды
Ещенко удивлен возмущениями динамовцев по поводу Умярова: «Преподносят так, будто у них что-то забрали»
Ещенко предположил тактику «Спартака» на Суперкубок: «Может, будет 9-0-1»
Ещенко рассказал, за счет чего можно составить конкуренцию «Зениту»
Медведев об уходе Дзюбы из «Зенита»: «В 99 случаях футболисты не готовы понять, что они уже не те»
Материалы сюжета: Суперкубок России-2022: «Зенит» — «Спартак»
Ещенко удивлен возмущениями динамовцев по поводу Умярова: «Преподносят так, будто у них что-то забрали»
Ещенко предположил тактику «Спартака» на Суперкубок: «Может, будет 9-0-1»
Ещенко рассказал, за счет чего можно составить конкуренцию «Зениту»
Ещенко рассказал, как вместе с Ребровым успокаивал Бакаева
Ещенко рассказал о сложностях, которые могут возникнуть у Бакаева в «Зените»
Ещенко считает, что «Спартак» занял бы место в пятерке в случае отъезда всех иностранных игроков
Материалы сюжета: «Спартак» с новым главным тренером: вместо Ваноли — Абаскаль
Ещенко удивлен возмущениями динамовцев по поводу Умярова: «Преподносят так, будто у них что-то забрали»
Ещенко предположил тактику «Спартака» на Суперкубок: «Может, будет 9-0-1»
Ещенко рассказал, за счет чего можно составить конкуренцию «Зениту»
Ещенко рассказал, как вместе с Ребровым успокаивал Бакаева
Ещенко рассказал о сложностях, которые могут возникнуть у Бакаева в «Зените»
Ещенко считает, что «Спартак» занял бы место в пятерке в случае отъезда всех иностранных игроков
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: старт чемпионата-2022/2023
Оганесян прокомментировал переход из «Спартака» в «Оренбург» на правах аренды
Ещенко удивлен возмущениями динамовцев по поводу Умярова: «Преподносят так, будто у них что-то забрали»
Ещенко рассказал, за счет чего можно составить конкуренцию «Зениту»
Ещенко рассказал, как вместе с Ребровым успокаивал Бакаева
Ещенко рассказал о сложностях, которые могут возникнуть у Бакаева в «Зените»
Ещенко считает, что «Спартак» занял бы место в пятерке в случае отъезда всех иностранных игроков
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ещенко рассказал, за счет чего можно составить конкуренцию «Зениту»

Ещенко удивлен возмущениями динамовцев по поводу Умярова: «Преподносят так, будто у них что-то забрали»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости