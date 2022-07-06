Оганесян прокомментировал переход из «Спартака» в «Оренбург» на правах аренды

Нападающий Степана Оганесяна прокомментировал переход из «Спартака» в «Оренбург» на правах аренды.

«Я очень рад присоединиться к команде, — сказал Оганесян в интервью пресс-службе «Оренбурга». — Мог перейти еще зимой, но из-за определенных обстоятельств не получилось. Тренировки Марцела Лички очень интересные, узнаю много нового, ничего сложного нет».

Также форвард поделился мнением о матче против «Спартака» в первом туре РПЛ.

«Мой настрой будет особым. Так скажем, моя бывшая команда. Будем стараться победить, будем показывать хороший футбол», — отметил Оганесян.

29 июня оренбуржцы арендовали 20-летнего россиянина у красно-белых с правом выкупа.

Оганесян перешел в «Спартак» в феврале 2019 года, с тех пор он принял участие в 2 матчах основной команды и не отличился результативными действиями. На его счету 14 голов и 19 результативных передач в 69 играх за «Спартак-2».