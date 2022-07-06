Оганесян прокомментировал переход из «Спартака» в «Оренбург» на правах аренды
Нападающий Степана Оганесяна прокомментировал переход из «Спартака» в «Оренбург» на правах аренды.
«Я очень рад присоединиться к команде, — сказал Оганесян в интервью пресс-службе «Оренбурга». — Мог перейти еще зимой, но из-за определенных обстоятельств не получилось. Тренировки Марцела Лички очень интересные, узнаю много нового, ничего сложного нет».
Также форвард поделился мнением о матче против «Спартака» в первом туре РПЛ.
«Мой настрой будет особым. Так скажем, моя бывшая команда. Будем стараться победить, будем показывать хороший футбол», — отметил Оганесян.
29 июня оренбуржцы арендовали 20-летнего россиянина у красно-белых с правом выкупа.
Оганесян перешел в «Спартак» в феврале 2019 года, с тех пор он принял участие в 2 матчах основной команды и не отличился результативными действиями. На его счету 14 голов и 19 результативных передач в 69 играх за «Спартак-2».
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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|0-0
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -