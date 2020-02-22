Эдер: «Матч с «Чайкой» был подготовкой к «Зениту»

Нападающий «Локомотива» Эдер поделился впечатлениями от победы над «Чайкой» в контрольном матче. «Локо» победил 3:1, португальский форвард оформил хет-трик.

— Игра получилась хорошей. Мы неплохо играли в первом тайме, это самое главное, — цитирует официальный сайт «Локомотива» Эдера. — До старта чемпионата России еще несколько дней, так что сегодняшний матч был подготовкой к «Зениту». Должны быть в хорошей форме, если хотим набрать три очка.

— Ваша семья приехала поддержать вас на сборах.

— Поддержка семьи очень важна. Очень счастлив, что они здесь. Я продолжаю усердно работать и сделаю все для команды.

— Вы остались единственным номинальным форвардом. Вас это мотивирует?

— Для меня никакой разницы, я играю на команду. Если будем работать всей командой, то все будет хорошо. Также у нас есть Фарфан, который скоро восстановится.

Первый официальный матч в чемпионате России «Локо» проведет 29 февраля против «Зенита».