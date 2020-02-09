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Дзюба напишет автобиографию. И расскажет в ней всю правду

18:45
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Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба пообещал после окончания карьеры написать откровенную автобиографию.

— Я долго думал об этом. Друзья говорят, что надо. И я чувствую, что, наверное надо. Когда закончу карьеру, — заявил футболист в эфире «Россия 24».

Это будет голая правда. То есть я в книге не буду заигрывать, а буду называть вещи своими именами. Я не тот человек, который будет что-то утаивать. Лучше горькая правда.

Я в книге расскажу весь путь определенный. Положительный ли я игрок? Не знаю. Но мне приятно, что люди ждут мою автобиографию. Значит я добился чего-то в футболе и спорте.

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