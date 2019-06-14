Джорджевич и Бабурин вернулись в "Зенит"

Сегодня, 14 июня, "Зенит" вышел из отпуска и провел первую тренировку, сообщает пресс-служба петербургского клуба.
В занятии приняли участие футболисты, не выступавшие в матчах сборных, в том числе вернувшиеся из аренд нападающий Лука Джорджевич и голкипер Егор Бабурин.
Сезон 2018/19 24-летний Джорджевич провел в тульском "Арсенале". На его счету 9 голов и 6 результативных передач в 26 матчах. 25-летний Бабурин выступал за "Рубин". Вратарь сыграл 9 матчей и пропустил 10 мячей.
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