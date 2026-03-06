Джигурда готов бесплатно стать психологом «Спартака»: «Карседо научу «Вертикали русского мата!»

Российский актер и шоумен Никита Джигурда заявил «СЭ» о готовности стать психологом «Спартака».

— Позовите меня перед следующим матчем, сделаю психологическую накачку: вы офигительные, главное — поверьте в свою офигительность! Вперед, орлы! Готов стать психологом «Спартака». Тем более они давно не становились чемпионами! Можно проверить на паре матчей. Но, наверное, могут испугаться. И испанца-тренера научу «Вертикали русского мата»! Сначала готов бесплатно — в память о народном артисте СССР Евгении Симонове, который был фанатом «Спартака». «Спартак» — это круто! — сказал Джигурда «СЭ».

Ранее «Спартак» потерпел поражение от «Динамо» (2:5) в первом матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Ответная игра Кубка России состоится 18 марта на «Лукойл Арене».