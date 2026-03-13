КДК принял решение не применять дополнительные санкции к Лусиано Гонду

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц сообщил, что нападающий ЦСКА Лусиано Гонду принимал участие в заседании КДК после удаления в матче 20-го тура РПЛ с «Динамо» (1:4).

Ранее ЭСК РФС признала верным решение главного судьи матча Сергея Иванова удалить Лусиано Гонду. На 17-й минуте игры форвард в борьбе за мяч ударил Максима Осипенко ногой в плечо.

«Лусиано принял участие в заседании, а также руководитель департамента юридического футбольного клуба — Хабаров. Мы рассмотрели заявление Лусиано, в котором он указал, что связался с Осипенко, принес ему извинения. Их Максим принял. Согласно заключению ЭСК, Лусиано удален правильно. Однако ознакомившись с материалами дела, КДК принял решение не применять дополнительные санкции к Гонду, кроме автоматической дисквалификации. Таким образом игрок пропустит один матч», — сказал Григорьянц.

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