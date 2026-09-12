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Факел — Балтика: счет 2:2 и обзор матча 8-го тура РПЛ 12 сентября 2026 года, гол Равиля Нетфуллина

«Факел» все еще без побед в сезоне. «Балтика» спаслась с 0:2 в Воронеже, сравняв с пенальти в самой концовке

Максим Слекишин
корреспондент
Фото ФК «Факел»
Нетфуллин забил супергол с лета, а Голенков отличился в дебюте.
Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
12 сентября, 14:00. Факел (Воронеж)
Факел
2:2
Балтика

«Балтика» сыграла вничью 2:2 с «Факелом» в матче 8-го тура РПЛ, отыгравшись с 0:2. Воронежцы были в шаге от первой победы в сезоне, но не удержали преимущество: сначала дебютный гол за калининградцев забил Егор Голенков, а на 90+5-й минуте Брайан Хиль реализовал пенальти, назначенный после вмешательства ВАР.

Гол тура от Нетфуллина

«Факел» подошел к матчу с «Балтикой» не в лучшем положении. Команда Олега Василенко еще ни разу не побеждала в новом сезоне и располагалась на последней строчке в таблице РПЛ с двумя очками. Воронежцы явно намеревались исправить ситуацию и довольно уверенно начали домашнюю встречу: высоко прессинговали балтийцев, активно вступали в единоборства и при первой возможности доставляли мяч вперед.

Уже на второй минуте Вячеслав Якимов попытался опасно пробить с лета, но попал в защитника. Гости ответили острее: Хиль головой отправил мяч в перекладину, после чего хозяева помешали Андрею Менделю сыграть на добивании. «Факел» этот момент не смутил: подопечные Василенко продолжили навязывать борьбу.

На 12-й минуте голкипер «Балтики» Евгений Латышонок не успел ввести мяч в игру за отведенные восемь секунд, и арбитр назначил угловой — именно такое наказание теперь предусмотрено правилами за затяжку времени вратарем. С первой подачей калининградцы справились, но почти сразу воронежцы получили право на еще один стандарт. Алексей Сутормин навесил к линии штрафной, а капитан хозяев Нетфуллин с лета мощно зарядил в дальний угол.

Этот гол вполне может претендовать на звание одного из самых красивых в нынешнем сезоне РПЛ. Для полузащитника он стал первым за «Факел» в элите и оказался по-своему символичным: Равиль поразил ворота команды Андрея Талалаева — своего первого детского тренера из школы «Торпедо-ЗИЛ». Позднее их пути еще дважды пересекались в «Химках», и Нетфуллин делился, что это главный наставник в его карьере.

Самого специалиста, правда, на бровке не было — он все еще отбывает четырехматчевую дисквалификацию за оскорбительное поведение в матче 5-го тура против казанского «Рубина» (1:1).

После перерыва хозяева смогли увеличить преимущество — их голкипер Даниил Фролкин мощно вынес от ворот, а защитник гостей Лорис Муйоколо ошибся при приеме, фактически выкатив мяч на ход Бутте Магомедову. Хавбек первым касанием обработал снаряд, а вторым перекинул его через вышедшего вперед Латышонка.

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Идеальный дебют Голенкова и пенальти

Получив комфортное преимущество, воронежцы стали больше обороняться, а калининградцы еще усилили давление и на 74-й минуте наконец смогли отыграть один мяч. Причем отличился новичок команды Егор Голенков, перешедший на днях из «Ростова».

Перед матчем Талалаев с иронией ответил на вопрос о возможном дебюте форварда в Воронеже. «В какой форме сейчас Голенков? В форме «Балтики» — сине-бело-голубой», — заявил тренер в эфире «Матч ТВ». Егор быстро подтвердил, что действительно был готов к игре: он вышел на поле после перерыва и сразу принес результат.

Резкие контратаки «Факела» в концовке матча успеха не принесли. А навалившиеся на ворота соперника гости все же смогли спастись: уже в компенсированное время после подачи с углового мяч попал в руку защитнику Матвею Бардачеву. Просмотрев видеоповтор, главный арбитр встречи Михаил Плиско указал на «точку». Хиль не подвел «Балтику» — 2:2.

Фото ФК «Факел»

Пенальти, правда, в очередной раз вызвал споры. Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой раскритиковал решение судей.

«Ой, друзья, сколько еще нефутбольных решений будет принято в нашем чемпионате. Посмотрел концовку, последние пять минут «Факела» с «Балтикой», увидел назначение пенальти. Ну это просто очередное издевательство над футбольными людьми, над футболом. Идет борьба, борются там человек шесть-семь. Парень стоял — просто в него мяч вниз попадает куда-то в руку, которая у него где-то была внизу. Это все равно что человек стоял на трибуне, в него там кинули мячом и попали в руку. Он стоит, говорит: «А я должен что здесь делать?» Они смотрят повтор, назначают пенальти в ворота «Факела». Ну вы чего? Сколько можно это терпеть-то? Вы издеваетесь, что ли, над нашим футболом?» — сказал Мостовой в видео, которое опубликовал в соцсетях.

В следующем туре 16 сентября воронежцы на выезде сыграют со «Спартаком», а калининградцы в тот же день примут «Зенит».

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ФК Балтика
ФК Факел (Воронеж)
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1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
3
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
4
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
5
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
10
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
11
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
12
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив 2 : 1
12.09 18:30 Динамо – Оренбург 1 : 0
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
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