«Факел» все еще без побед в сезоне. «Балтика» спаслась с 0:2 в Воронеже, сравняв с пенальти в самой концовке
«Балтика» сыграла вничью 2:2 с «Факелом» в матче 8-го тура РПЛ, отыгравшись с 0:2. Воронежцы были в шаге от первой победы в сезоне, но не удержали преимущество: сначала дебютный гол за калининградцев забил Егор Голенков, а на 90+5-й минуте Брайан Хиль реализовал пенальти, назначенный после вмешательства ВАР.
Гол тура от Нетфуллина
«Факел» подошел к матчу с «Балтикой» не в лучшем положении. Команда Олега Василенко еще ни разу не побеждала в новом сезоне и располагалась на последней строчке в таблице РПЛ с двумя очками. Воронежцы явно намеревались исправить ситуацию и довольно уверенно начали домашнюю встречу: высоко прессинговали балтийцев, активно вступали в единоборства и при первой возможности доставляли мяч вперед.
Уже на второй минуте Вячеслав Якимов попытался опасно пробить с лета, но попал в защитника. Гости ответили острее: Хиль головой отправил мяч в перекладину, после чего хозяева помешали Андрею Менделю сыграть на добивании. «Факел» этот момент не смутил: подопечные Василенко продолжили навязывать борьбу.
На 12-й минуте голкипер «Балтики» Евгений Латышонок не успел ввести мяч в игру за отведенные восемь секунд, и арбитр назначил угловой — именно такое наказание теперь предусмотрено правилами за затяжку времени вратарем. С первой подачей калининградцы справились, но почти сразу воронежцы получили право на еще один стандарт. Алексей Сутормин навесил к линии штрафной, а капитан хозяев Нетфуллин с лета мощно зарядил в дальний угол.
Этот гол вполне может претендовать на звание одного из самых красивых в нынешнем сезоне РПЛ. Для полузащитника он стал первым за «Факел» в элите и оказался по-своему символичным: Равиль поразил ворота команды Андрея Талалаева — своего первого детского тренера из школы «Торпедо-ЗИЛ». Позднее их пути еще дважды пересекались в «Химках», и Нетфуллин делился, что это главный наставник в его карьере.
Самого специалиста, правда, на бровке не было — он все еще отбывает четырехматчевую дисквалификацию за оскорбительное поведение в матче 5-го тура против казанского «Рубина» (1:1).
После перерыва хозяева смогли увеличить преимущество — их голкипер Даниил Фролкин мощно вынес от ворот, а защитник гостей Лорис Муйоколо ошибся при приеме, фактически выкатив мяч на ход Бутте Магомедову. Хавбек первым касанием обработал снаряд, а вторым перекинул его через вышедшего вперед Латышонка.
Идеальный дебют Голенкова и пенальти
Получив комфортное преимущество, воронежцы стали больше обороняться, а калининградцы еще усилили давление и на 74-й минуте наконец смогли отыграть один мяч. Причем отличился новичок команды Егор Голенков, перешедший на днях из «Ростова».
Перед матчем Талалаев с иронией ответил на вопрос о возможном дебюте форварда в Воронеже. «В какой форме сейчас Голенков? В форме «Балтики» — сине-бело-голубой», — заявил тренер в эфире «Матч ТВ». Егор быстро подтвердил, что действительно был готов к игре: он вышел на поле после перерыва и сразу принес результат.
Резкие контратаки «Факела» в концовке матча успеха не принесли. А навалившиеся на ворота соперника гости все же смогли спастись: уже в компенсированное время после подачи с углового мяч попал в руку защитнику Матвею Бардачеву. Просмотрев видеоповтор, главный арбитр встречи Михаил Плиско указал на «точку». Хиль не подвел «Балтику» — 2:2.
Пенальти, правда, в очередной раз вызвал споры. Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой раскритиковал решение судей.
«Ой, друзья, сколько еще нефутбольных решений будет принято в нашем чемпионате. Посмотрел концовку, последние пять минут «Факела» с «Балтикой», увидел назначение пенальти. Ну это просто очередное издевательство над футбольными людьми, над футболом. Идет борьба, борются там человек шесть-семь. Парень стоял — просто в него мяч вниз попадает куда-то в руку, которая у него где-то была внизу. Это все равно что человек стоял на трибуне, в него там кинули мячом и попали в руку. Он стоит, говорит: «А я должен что здесь делать?» Они смотрят повтор, назначают пенальти в ворота «Факела». Ну вы чего? Сколько можно это терпеть-то? Вы издеваетесь, что ли, над нашим футболом?» — сказал Мостовой в видео, которое опубликовал в соцсетях.
В следующем туре 16 сентября воронежцы на выезде сыграют со «Спартаком», а калининградцы в тот же день примут «Зенит».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
3
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
4
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
5
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
10
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
11
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
12
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
13
|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|7-10
|6
|
14
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|2 : 1
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|2 : 2
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|2 : 1
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|1 : 0
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Илья Рожков
Рубин
|7
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0