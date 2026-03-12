За ошибку в Самаре вместо Сухого наказан ВАР Шадыханов

Сегодня объявлен список судей, назначенных на матчи 21-го тура чемпионата России. В него не вошел Павел Шадыханов, работавший видеоарбитром (ВАР) на игре 20-го тура «Крылья Советов» — «Динамо» Мх (2:0). А вот судья той встречи Алексей Сухой и помощник видеоарбитра (АВАР) Роман Галимов снова получили назначения.

Напомним, что на 13-й минуте матча в Самаре Сухой ошибочно не наказал махачкалинцев пенальти. В том моменте их вратарь Давид Волк ввел мяч в игру ударом от ворот, сделав пас своему защитнику Андресу Аларкону. А тот почему-то решил дотронуться до мяча рукой и повторить удар.

Судья принял неверное решение. Это вчера подтвердил в передаче «Правила игры» руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич.

Шадыханов и Галимов в действия Сухого не вмешались. Но наказан, получается, только ВАР.

А вот, к примеру, за странный пенальти во встрече 19-го тура «Локомотив» — «Пари НН» (2:1) наказание понесли и судья Рафаэль Шафеев, и его видеоассистенты Артем Чистяков и Евгений Кукуляк. Правда, наказание оказалось символическим: они пропустили только один тур.