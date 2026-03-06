Кобелев — о Тюкавине: «Сильнейший российский форвард. Намного мощнее Воробьева»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» назвал нападающего бело-голубых Константина Тюкавина сильнейшим российским форвардом.

— Тюкавин сейчас лучший российский нападающий?

— На мой взгляд, да. Он и до травмы был сильнейшим. Выходит на свой максимум. Не только забивает, он и отдает. Все время в игре, в подыгрыше. Эффективно прессингует защитников, проделывает большой объем работы. А кого еще из российских форвардов вы можете выделить?

— Воробьева из «Локомотива».

— Тюкавин выглядит намного мощнее.

— Удивило, что еще при счете 1:1 Гусев бросил в бой 17-летнего Маринкина?

— Так это же здорово! Своих надо подтягивать. Я, честно говоря, раньше в деле Маринкина не видел. Только слышал его фамилию. Значит, парень убедил тренеров в тренировочном процессе. Доказал свою состоятельность. Никакой наставник в ущерб себе молодого игрока на поле не выпустит. Тем более в дерби.