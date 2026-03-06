Кобелев: «Наши тренеры не слабее Карседо и Артиги»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» оценил перспективы Хуана Карседо в «Спартаке».

— Сейчас опять в спартаковской среде пойдут разговоры: зачем пригласили иностранного тренера, есть же наши?

— Я бы не стал ориентироваться именно на дерби с «Динамо». Да, крупно уступили. Но, повторюсь, даже если «Спартак» не отыграется, он продолжит борьбу в турнире. В Пути регионов. Пока ничего еще не потеряно. Тут скорее вырисовывается общая проблема, о которой говорю долгие годы.

— О какой?

— О среднем менеджменте в наших клубах. Я уверен, что наши тренеры не слабее тех иностранцев, которые приезжают в РПЛ. Это мы видим и по Карседо в «Спартаке», и по Артиге в «Рубине». Да и по остальным. Так что для меня ничего нового тут нет. Нужно делать что-то с менеджментом, а не сетовать на российскую тренерскую школу.

— «Средний менеджмент» — это вы о спортдире «Спартака» Кахигао, который сначала пригласил в команду Станковича, а теперь Карседо?

— Напишите так, как я сказал (улыбается). Средний менеджмент.