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Кобелев: «Наши тренеры не слабее Карседо и Артиги»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» оценил перспективы Хуана Карседо в «Спартаке».

— Сейчас опять в спартаковской среде пойдут разговоры: зачем пригласили иностранного тренера, есть же наши?

— Я бы не стал ориентироваться именно на дерби с «Динамо». Да, крупно уступили. Но, повторюсь, даже если «Спартак» не отыграется, он продолжит борьбу в турнире. В Пути регионов. Пока ничего еще не потеряно. Тут скорее вырисовывается общая проблема, о которой говорю долгие годы.

— О какой?

— О среднем менеджменте в наших клубах. Я уверен, что наши тренеры не слабее тех иностранцев, которые приезжают в РПЛ. Это мы видим и по Карседо в «Спартаке», и по Артиге в «Рубине». Да и по остальным. Так что для меня ничего нового тут нет. Нужно делать что-то с менеджментом, а не сетовать на российскую тренерскую школу.

— «Средний менеджмент» — это вы о спортдире «Спартака» Кахигао, который сначала пригласил в команду Станковича, а теперь Карседо?

— Напишите так, как я сказал (улыбается). Средний менеджмент.

Андрей Кобелев о&nbsp;крупной победе &laquo;Динамо&raquo; над &laquo;Спартаком&raquo; (5:2) в&nbsp;Кубке России.«Российские тренеры не слабее Карседо и Артиги». Кобелев — о крупной победе «Динамо» над «Спартаком»

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Андрей Кобелев (футбол)
Хуан Карлос Карседо
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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