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В «Балтике» впервые рассказали, как команде удалось прилететь в Ростов-на-Дону

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников в интервью «СЭ» объяснил, как команда смогла прилететь в Ростов-на-Дону на матч 20-го тура РПЛ. Игра чемпионата России 7 марта завершилась вничью 1:1.

— На прошлых выходных сообщалось, что клуб добирался в Ростов на матч 20-го тура РПЛ на самолете. Действительно ли это так?

— Да. У команды получилось прилететь напрямую вместе с нашим партнером, авиакомпанией Red Wings. Не буду раскрывать деталей, но обычно авиакомпания запрашивает разрешение. Здесь нам не отказали, и команда смогла прилететь в Ростов. Это решалось в последний момент, потому что изначально давали разрешение на Ставрополь.

— Из «Ростова» к вам после этого не обращались?

— Нет. Думаю, мне бы рассказал генеральный директор, если бы такой запрос был.

Илья Мясников и&nbsp;Андрей Талалаев.«Балтика» привыкает к победам. Удаление Талалаева хотим опротестовать»

Ростовский аэропорт Платов не работает для гражданской авиации с 2022 года.

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ФК Балтика
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
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Максим Глушенков

Зенит

 6
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Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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