В «Балтике» впервые рассказали, как команде удалось прилететь в Ростов-на-Дону

Глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников в интервью «СЭ» объяснил, как команда смогла прилететь в Ростов-на-Дону на матч 20-го тура РПЛ. Игра чемпионата России 7 марта завершилась вничью 1:1.

— На прошлых выходных сообщалось, что клуб добирался в Ростов на матч 20-го тура РПЛ на самолете. Действительно ли это так?

— Да. У команды получилось прилететь напрямую вместе с нашим партнером, авиакомпанией Red Wings. Не буду раскрывать деталей, но обычно авиакомпания запрашивает разрешение. Здесь нам не отказали, и команда смогла прилететь в Ростов. Это решалось в последний момент, потому что изначально давали разрешение на Ставрополь.

— Из «Ростова» к вам после этого не обращались?

— Нет. Думаю, мне бы рассказал генеральный директор, если бы такой запрос был.

Ростовский аэропорт Платов не работает для гражданской авиации с 2022 года.

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