ЭСК: Иванов верно удалил Лусиано Гонду в матче ЦСКА — «Динамо»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС признала верным решение главного судьи матча 20-го тура РПЛ ЦСКА — «Динамо» (1:4) Сергея Иванова удалить нападающего Лусиано Гонду.

На 17-й минуте форвард в борьбе за мяч ударил Максима Осипенко ногой в плечо. Сергей Иванов после вмешательства ВАР показал Лусиано красную карточку.

«Лусиано Гонду виновен в серьезном нарушении правил. Он прыгает и выставляет открытую стопу в направлении игрока «Динамо» Максима Осипенко. Контакт шипами с телом соперника происходит с чрезмерной силой и угрожает его безопасности», — говорится в заявлении ЭСК РФС.

По мнению комиссии, ВАР верно пригласил Иванова к монитору для оценки данного момента на предмет красной карточки.

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