ЭКС назвала правильным пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Акроном»

Экспертно-судейская комиссия РФС единогласно поддержала решение главного арбитра Инала Танашева назначить пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Акроном» в 20-м туре РПЛ.

Игра проходила в Москве и завершилась со счетом 4:3 в пользу красно-белых.

На 52-й минуте форвард «Акрона» Жилсон Беншимол упал в штрафной после единоборства с защитником «Спартака» Игорем Дмитриевым.

«Защитник «Спартака» Игорь Дмитриев вступает в единоборство за мяч с нападающим «Акрона» Жилсоном Белшимоном в опасной манере, направляя открытую стопу в сторону движения ноги соперника. При этом, Дмитриев не играет в мяч и совершает контакт открытой стопой с голеностопом игрока «Акрона». ВАР правильно пригласил судью к монитору для собственной оценки игровой ситуации, и судья правильно назначил пенальти после видеопросмотра», — говорится в мотивировке ЭСК.

11-метровый удар, реализованный Беншимолом, был выполнен неправильно.

«Спартак» набрал 35 очков и занимает шестое место в таблице РПЛ. «Акрон» с 21 очком — на 11-й строчке.

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