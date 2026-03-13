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Судейство

ЭКС назвала правильным пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Акроном»

Руслан Минаев

Экспертно-судейская комиссия РФС единогласно поддержала решение главного арбитра Инала Танашева назначить пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Акроном» в 20-м туре РПЛ.

Игра проходила в Москве и завершилась со счетом 4:3 в пользу красно-белых.

На 52-й минуте форвард «Акрона» Жилсон Беншимол упал в штрафной после единоборства с защитником «Спартака» Игорем Дмитриевым.

«Защитник «Спартака» Игорь Дмитриев вступает в единоборство за мяч с нападающим «Акрона» Жилсоном Белшимоном в опасной манере, направляя открытую стопу в сторону движения ноги соперника. При этом, Дмитриев не играет в мяч и совершает контакт открытой стопой с голеностопом игрока «Акрона». ВАР правильно пригласил судью к монитору для собственной оценки игровой ситуации, и судья правильно назначил пенальти после видеопросмотра», — говорится в мотивировке ЭСК.

11-метровый удар, реализованный Беншимолом, был выполнен неправильно.

«Спартак» набрал 35 очков и занимает шестое место в таблице РПЛ. «Акрон» с 21 очком — на 11-й строчке.

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РПЛ
РФС
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
Инал Танашев (судья)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

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 7
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 6
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Гамид Агаларов

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 5
П
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Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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Юрий Горшков

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И К Ж
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Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
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Матеус Рейс
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ЦСКА

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