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Судейство

Сегодня, 21:13

Два года назад Турбин удалил Карпина и был отстранен на полтора года. Что будет теперь?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Евгений Турбин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Валерий Карпин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Арбитр Евгений Турбин, который сейчас судит матч 13-го тура РПЛ «Ростов» — «Урал», едва не лишился работы после игры чемпионата России-2020/21 «Сочи» — «Ростов» (4:2) и некоторых решений против ростовчан.

Она состоялась 4 октября 2020 года. После нее он несколько недель вообще не судил, а затем стал получать назначения только видеоарбитром и резервным. А впервые Турбину разрешили выйти на поле в матче РПЛ только в марте 2022-го.

— У меня был конкретный вопрос — почему Козлову показывают карточку за игру высоко поднятой ногой, а игроку «Сочи» — не показывают? В ответ судья улыбнулся и сказал: «Идите отсюда». Я спросил: «Что вы лыбитесь, улыбаетесь?» И он показал мне красную! Ни агрессии, ни мата — не знаю, за что красная карточка. Судьям нельзя задавать вопросы? Я и желтую не понимаю, почему показали. Мы с резервным арбитром нормальным тоном абсолютно общались, — объяснял два года назад свое удаление главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.

Валерий Карпин. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Валерий Карпин.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

А еще было ошибочное удаление Матиаса Норманна.

— У Турбина были ошибки. Но это не та ситуация, когда нужно человека отправлять на полиграф, — прокомментировал тогда случившееся председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

На детектор лжи судью не послали, но отправили в запас на полгода. Что будет теперь?

Матч 13-го тура &laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Урал&raquo;. «Ростов» — «Урал»: Турбин украл у футбола две минуты, первый тайм завершен преждевременно
Валерий Карпин
РПЛ
ФК Ростов
ФК Урал
Евгений Турбин
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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